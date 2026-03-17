Donald Trump: Osakkeiden lasku on pieni hinta ydinsodan estämisestä

Yhdysvaltain iskuilla Iraniin torjuttiin ydinsota. Näin asian näkee Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Hän kommentoi CBS Newsin mukaan toimittajille osakemarkkinoiden myllerrystä.

Trumpin mukaan Iranin sodan vaikutus osakemarkkinoihin on ”hyvin pieni hinta maksettavaksi” verrattuna siihen, jos Yhdysvallat ei olisi iskenyt ja Iran olisi saanut kehitettyä ydinaseen.

– Haluatteko nähdä osakemarkkinoiden laskevan? Antakaa heidän (Iranin) iskeä teitä ydinaseilla, hän sanoi toimittajille.

Tärkeimmät osakeindeksit ovat laskeneet sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel alkoivat iskeä Iraniin viime kuun lopulla, ja öljyn hinta on noussut jyrkästi, koska Iran estää suurimman osan Lähi-idästä lähtevistä öljykuljetuksista. Osakkeet toipuivat jonkin verran maanantaina, kun öljyn hinta laski.

Trumpin tiedetään seuraavan tarkasti, miten hänen päätöksensä näkyvät markkinoilla. Hän sanoi toimittajille odottaneensa nyt nähtyä isompaa laskua osakkeisiin.

Presidentin mukaan sota oli välttämätön.

– Jos emme olisi tehneet tätä, edessänne olisi ollut ydinsota, joka olisi kehittynyt kolmanneksi maailmansodaksi.

Trump väitti, että Iran oli jo ennen aiempaa Yhdysvaltain iskujen sarjaa kuukauden päässä ydinaseen kehittämisestä. Presidentti myös sanoi, että Iran ”käyttäisi ydinasetta päivän sisällä, jos sillä olisi sellainen”.

