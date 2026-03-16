Vain sekunneista kiinni – Iranin uusi johtaja selvisi täpärästi

Iranin uusi ylin johtaja Mojtaba Khamenei selvisi Yhdysvaltojen ja Israelin ohjusiskusta äärimmäisen täpärästi, koska hän oli poistunut talostaan puutarhaan juuri ennen iskua.

Telegraph-lehdelle vuodettu ääninauha kuvaa tapahtumia Teheranissa 28. helmikuuta tehdyn yllätyshyökkäyksen aikana. Samassa ilmaiskussa sai surmansa Mojtaba Khamenein isä Ali Khamenei sekä useita Iranin turvallisuusjohdon keskeisiä henkilöitä.

Äänitteen mukaan Mojtaba Khamenei käveli ulos rakennuksesta ennen kuin Israelin F-15-hävittäjän laukaisemat ballistiset Blue Sparrow -ohjukset osuivat alueelle.

Tiedot perustuvat ylimmän johtajan kanslian protokollapäällikkö Mazaher Hosseinin puheenvuoroon, joka pidettiin 12. maaliskuuta Teheranissa korkea-arvoisille papistolle ja vallankumouskaartin komentajille. Telegraphin mukaan äänitteen aitous on varmennettu.

– Jumalan tahto oli, että Mojtaba meni pihalle hoitamaan jotain ja palasi sitten takaisin, Hosseini sanoi puheessaan.

Hänen mukaansa Khamenei oli palaamassa takaisin yläkertaan, kun ohjus osui rakennukseen. Räjähdyksissä kuolivat välittömästi hänen vaimonsa Zahra Haddad-Adel ja heidän poikansa Bagher. Khamenei itse sai vain lievän jalkavamman.

Samassa rakennuksessa asunut Mojtaba Khamenein lanko Misbah al-Huda Bagheri Kani sai myös surmansa. Mazaher Hosseinin mukaan miehen pää räjähti kappaleiksi.

Useita kohteita samassa kompleksissa

Ilmaiskut kohdistuivat samanaikaisesti useisiin rakennuksiin ylimmän johtajan toimistokompleksissa Teheranissa. Kompleksiin kuuluivat Ali Khamenein virallinen residenssi, puhetilaisuuksiin käytetty uskonnollinen sali ja hänen lastensa asunnot.

Hosseinin mukaan hyökkäys vaikutti suunnitellulta yritykseltä tuhota koko Khamenein perhe.

– Nämä paholaiset olivat valinneet useita kohteita kompleksissa. Yksi niistä oli ylimmän johtajan oma asuinpaikka, johon osui kolme ohjusta, hän sanoi.

Samassa iskussa kuolivat Iranin vallankumouskaartin komentaja Mohammad Pakpour ja puolustusministeri Aziz Nasirzadeh. Ilmahyökkäyksessä kuoli myös sotilasjohtaja Mohammad Shirazi, joka toimi tärkeänä linkkinä asevoimien johdon ja ylimmän johtajan välillä.

Hosseinin mukaan hänen ruumiinsa tuhoutui räjähdyksessä lähes kokonaan.

– Hänestä ei jäänyt juuri mitään jäljelle. Lopulta löydettiin muutama kilogramma lihaa, jonka perusteella ruumis voitiin tunnistaa, Hosseini kertoi.

Hänen mukaansa Shirazi oli hyökkäyksen keskeinen kohde, koska tämä olisi voinut järjestää uuden komentorakenteen nopeasti iskujen jälkeen.

Vuotanut äänite on lisännyt spekulaatioita Mojtaba Khamenein terveydentilasta ja kyvystä johtaa maata. Hän ei ole esiintynyt julkisuudessa sodan alkamisen jälkeen eikä myöskään 18 päivään sen jälkeen, kun hänet valittiin ylimmäksi johtajaksi.

Ainoa julkinen viesti on ollut valtiontelevisiossa luettu kirjallinen lausunto. Telegraphin lähteen mukaan Iranin sotilasjohdollakaan ei ole tarkkaa tietoa hänen tilanteestaan.

Myös Yhdysvaltain tiedusteluarviot ovat kyseenalaistaneet hänen asemansa. CBS:n mukaan Ali Khamenei oli pitänyt poikaansa liian kokemattomana ja sopimattomana maan johtajaksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi tilannetta perjantaina.

– Heidän johtonsa on poissa. Toinen johtoporras on poissa. Nyt kolmaskin on vaikeuksissa, eikä tämä ole edes henkilö, jonka isä olisi halunnut johtoon, hän sanoi.