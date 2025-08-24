”Donald Trump on lähempänä kommunismia kuin kapitalismia”

Viisi merkittävää amerikkalaista taloustietelijää ja entistä teollisuusjohtajaa kirjoittaa Yalen kauppakorkeakoulun lehdessä Yale Insights, että presidentti Donald Trumpin ”hyökkäys vapaata markkinataloutta vastaan on kaikkea muuta kuin konservatiivista”.

Kirjoittajat ovat Yalen kauppakorkeakoulun professori Jeffrey Sonnenfeld, Procter & Gamblen ex-toimitusjohtaja John Pepper, Xeroxin ex-toimitusjohtaja Anne Mulcahu, Medtronicin ex-toimitusjohtaja Bill George ja entinen Valkoisen talon talousneuvonantajien neuvoston puheenjohtaja Laura Tyson.

– Monien vapaiden markkinoiden taloustietelijöiden ja yritysjohtajien, jotka ovat kauan palvoneet Adam Smithin, Friedrich Hayekin, Ayn Randin ja Milton Friedmanin vapaiden markkinoiden ihanteita, tulisi olla tietoisia siitä, että heidän esikuvansa kääntyisivät nyt haudassaan. Tavanomaisen konservatiivisen laissez-faire talouspolitiikan sijaan MAGA [Make America Great Again] on muuttunut marxistiseksi, jollei suorastaan yhä enemmän maoistiseksi.

Jo aiemmin Wall Street Journalin taloustoimittaja Greg Ip varoitti, että ”presidentti Trump matkii Kiinan kommunistista puoluetta laajentaessaan poliittista kontrollia yhä syvemmälle talouteen”.

”MAGA on muuttumassa marxistiseksi”

Myös Yale Insightsin kirjoittajat katsovat Trumpin olevan ”lähempänä kommunismia kuin kapitalismia”.

– Näyttää todellakin siltä, että MAGA on muuttumassa marxistiseksi, jollei maoistiseksi, erityisesti, kun Trump hyökkää ilkeästi yksittäisiä yritysjohtajia vastaan; hallinto pyrkii rajoittaman yritysten ilmaisunvapautta; valtiovalta on esineellistetty aseeksi; yrityksiä selvästi kiristetään ja valtiovallalle roolia yksityisen sektorinen strategisissa sijoituksissa, pääomavirroissa ja liiketoiminnan päätöksenteossa kasvatetaan poikkeuksellisen ylisuureksi.

Heinäkuussa Trump määräsi Coca-Colan toimitusjohtajan James Quicenyn korvaamaan kolajuoman makeutusaineena käytetyn maissisiirapin ruokosokerilla, jota ei Yhdysvalloissa tuoteta, mutta maissisiirappia kylläkin.

– Huolimatta siitä, että mikään tieteellinen todiste ei tue tätä muutosta ja huolimatta siitä, että Coca-Colan toimitusjohtaja on vastuussa hallitukselleen ja osakkeenomistajilleen eikä Donald Trumpille.

”Hallinto haluaa Kiinan mallin Yhdysvaltoihin”

Kirjoittajat muistuttavat, että sekä Josif Stalin ja Mao Tse-Tung ”keskittivät valtaansa henkilökulttiin asti vaatien valtavaa uskollisuutta ja ylistystä tuota ainoaa henkilöa kohtaan, joka voisi korjata maan ongelmat”.

– Molemmat arvostivat enemmän uskollisuutta kuin asiantuntemusta, ohittivat arvostelijansa ja toisinajattelijan pitäen kiinni tarkasti hallitusta poliittisesta narratiivista. Kuulostaako tutulta?

Toissa päivänä Yhdysvaltain kauppaministeri Howard Lutnick ilmoitti Yhdysvaltojen hallinnon tehneen diilin, jolla se saa 10 prosentin osuuden Intel-teknologiayhtiöstä. Trump oli aiemmin vaatinut Intelin toimitusjohtajan Lip-Bu Tanin eroa.

Kiinan kommunistinen puolue hallitsee noin kolmasosaa maan yrityksistä. Trumpin hallinto puhuu Kiinan uhasta, mutta kirjoittajat epäilevät, että ”Trumpin hallinto näytää haluavan samanlaisen yritysvalvonnan itselleen” kuin kommunistisella puolueella on.

Trumpin hallinto pakottaa yrityksiä myöntämään osuuksia, kultaisia osakkeita, ja rojalteja yrityksiltä, jotta nämä voisivat jatkaa ulkomaankauppaansa.

– Esimerkiksi johtavat siruvalmistajat Nvidia ja AMD pakotettiin juuri luovuttamaan 15 prosenttia Kiinan liikevoitoistaan Yhdysvaltain hallitukelle, ilmeisesti maksuna siitä, että ne saavat jatkaa myyntiään näillä markkinoilla.

Aiemmin Trump uhkasi Apple-teknologiayhtiötä tulleilla, jollei se suostu sijoittamaan lisää Yhdysvaltoihin. Lopulta Apple suostui lisäämään 100 miljardilla dollarilla tuotantoaan Yhdysvalloissa jo aiemman 500 miljardin lupauksen lisäksi. Lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Tim Cook lahjoitti Trumpille 24 karaatin kullalla koristellun Applen lasiteoksen sen jälkeen, kun Trump päästi yhtiön tullivaarasta.

– Markkinakapitalismin perusolemus on, että omistajat eli osakkeenomistajat ja heidän nimittämänsä johto jakavat voitot. Nämä diilit antavat osan voitoista hallitukselle vastineeksi palveluista. Friedman sanoi, että liittovaltion ei tulisi koskaan omistaa mitään — ettei sen tule tavoitella ylijäämää, koska sijoittamiseen tarvittavat pääomat ovat yksityisellä sektroilla.

”Presidentti sekaantuu henkilökohtaisesti yksityisyritysten toimintaan”

Kirjoittajat mainitsevat, että Trump on julkisesti nöyryyttänyt lisäksi JPMorganin toimitusjohtajaa Jamie Dimonia, Bank of American Brian Moynihania, Walmartin Doug McMillonia ja Harley-Davidsonin Matt Levatichiä, kun ”nämä ovat puhuneet totta eri aiheista aina kauppapolitiikasta henkilöstöpolitiikkaan, diplomatiaan ja ympäristönsuojeluun”.

– Epäoikeudenmukainen hyökkäys Biran Moynihania ja Bank of Americaa, joka oli aiemmin kieltäytynyt ottamasta Trumpia asiakkaakseen, oli erityisen huolestuttava, koska Trumpin aiemmt neljä konkurssia perustellusti huolestuttavat suuria pankkeja, jotka pohtivat hänen lainoittamistaan. — Nyt Trumpin hallinto on vaatinut pankkisääntelyä poistaa maineriskin arvioinnin vastuullisen pankkitoiminnan kriteereistään.

Trump uhkasi jo ensimmäisellä kaudellaan verottavansa moottoripyörävalmistaja Harley-Davidsonia ”enemmän kuin koskaan aiemmin”, vaikka yhtiö valmistaa kaikki pyöränsä Yhdysvalloissa. Trump kuitenkin uskoi asian olevaan päinvastoin. Samoin hän väitti Fordin vievän työpaikkoja Detroitista, kun se siirsi tehtaansa Euroopasta Meksikoon vahvistaen näin Pohjois-Amerikan tuotantoketjua.

– Kun eräs meistä henkilökohtaisesti korjasi Trumpia tästä asiasta, tämä vastasi ”En välitä, se toimii”.

Kirjoittajat syyttävät Trumpin käyttävän myös valikoivasti valtionhallintoa omiin tarpeisiinsa.

– Trump nosti henkilöön käyvien hyökkäysten ohessa uuvuttavan trustikanteen AT&T-yhtiötä vastaan, kun yhtiö halusi yhdistyä Time Warnerin kanssa. Trump toivoi näin painostavansa CNN:n suhtautumaan häneen myönteisemmin. Vastaavasti Trumpin ystävää Rupert Murdochia kohdeltiin silkkihansikkain, kun hän myi 21st Century Foxin, vaikka aihetta trustiepäilyihin olisi ollut paljon enemmän.

”Presidentti vaatii itselleen lahjuksia”

Trump vaati kirjastolleen Paramountin omistamalta tuotantoyhtiö CBS:lta 16 miljoonan dollarin maksun samaan aikaan, kun Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC) käsitteli Skydancen Paramount-kauppaa. FCC hyväksyi kaupan heti seuraavana päivänä, kun CBS oli ilmoittanut, että Trumpille irvailleen koomikon Stephen Colbertin Late Night Show lopetettiin.

– Tällaiset virassa olevan Trumpin aloittamat oikeusjutut yksityisyrityksiä vastaan vaikuttavat kiristykseltä ja lahjonnalta, ovat ne sitten oikeutettuja tai eivät. Näiden joukkoon kuuluvat Trumpin nostama 10 miljardin dollarin kanne The Wall Street Journalia vastaan, joka kertoi Trumpin onnittelukirjeestä 50 vuotta täyttäneelle Jeffrey Epsteinille. Ja Disneyn/ABC:n 15 miljoonan dollarin maksu Trumpin presidentinkirjastolle George Stephanopoulosin kunnialoukkausväitteiden sopimiseksi.

Kirjoittajien mukaan ”marxilaistyylistä vapaan yrittäjyyden sortoa muistuttavat myös hyökkäykset maan johtavia lakitoimistoja ja yliopistoja vastaan”. Nämä hyökkäykset ovat ”autoritäärisisiä salamahyökkäyksiä perustuslaissa taattua ilmaisunvapautta vastaan, joka on kapitalismin kulmakivi”.

– Harvardin yliopisto, kuten 60 muuta yliopistoa, on uhattu ulkomaalaisopiskelijoiden ja keskeisen liittovaltion rahoituksen epäämisellä vedoten valheelliseen tekosyyhyn antisemitismistä, vaikka Harvard on läpäissyt [Yhdysvaltojen syrjinnänvastainen järjestö] Anti-Defamation Leaguen antisemitismitestit, kirjoittajat huomauttavat ja jatkavat:

– Paul Weiss on yksi suurista asianajotoimistoista, joilta Trumpin hallinto on uhannut viedä turvaluokituksen ja pääsyn liittovaltion rakennuksiin lähäinnä sen takia, että toimisto on suostunut edustamaan yksittäisiä kansalaisia, joita vastaan Trump on hyökännyt, kun nämä eivät ole suostuneet toimimaan hänen ajatuspoliisinsa ja MAGA:n poliittisen korrektiuden mukaisesti.

Talousvaikuttajat katsovat, että kaikki nämä hallinnon piirteet vievät Yhdysvaltoja pois kapitalismista ja markkinataloudesta.

– Adam Smithin markkinoiden ”näkymätön käsi” näyttää häviävän valtiovallan nyrkille Trumpin hallinnossa, koska nämä ennen näkemättömät toimet Amerikan historiassa ovat lähempänä Karl Marxia ja Mao Tse-Tungia kuin Adam Smithiä ja Ayn Randia,