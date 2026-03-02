Donald Trump: Meillä oli ehdokkaita Iranin johtoon, mutta he ovat kaikki kuolleet

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvalloilla oli suunnitelma siitä, miten valta vaihtuu Iranissa. Trumpin mukaan mahdollisia kandidaatteja johtamaan maata oli mietitty, mutta he saivat surmansa ensimmäisissä ilmaiskuissa.

– Hyökkäys oli niin onnistunut, että se pyyhki pois suurimman osan ehdokkaista. Se ei tule olemaan kukaan, jota ajattelimme, koska he ovat kaikki kuolleet. Kakkos- tai kolmosvaihtoehto on kuollut, Trump kertoi puhelussaan ABC:n toimittajan Jonathan Karlin kanssa.

Puhelussaan Trump viittasi myös ajatollah Ali Khamenein kuolemaan ja siihen, että Iran yritti salamurhauttaa hänet vuonna 2024.

– Sain hänet ennen kuin hän sai minut. He yrittivät kahdesti, mutta sain hänet ensin, Trump kommentoi.

Trumpin mukaan Yhdysvallat on valmistautunut jatkamaan sotaa noin 4-5 viikkoa, mutta myös pidempäänkin.

Iranilla sen sijaan on asiantuntijan mukaan useita kandidaatteja mietittynä jatkamaan islamilaista hallintoa. Myös yhtä Khamenein pojista, Mojtaba Khameneita, on spekuloitu seuraavaksi johtajaksi.