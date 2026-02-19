Donald Trump kommentoi Iranin tilannetta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kommentoinut kiristynyttä tilannetta Iranin kanssa. Yhdysvallat on viime viikkoina kuljettanut runsaasti sotakalustoa Iranin lähialueille, ja sotilasoperaation on arvioitu voivan alkaa jopa ensi viikonloppuna.

Aiemmin Valkoisen talon sisäpiirilähteet ovat todenneet, ettei Trump ole tehnyt vielä päätöstä iskeekö USA Iraniin vai ei. Tänään Trump kommentoi tilannetta koolle kutsumansa rauhanneuvoston ensimmäisessä kokouksessa Washingtonissa.

– Seuraavan 10 päivän aikana tiedämme, pääsemmekö sopimukseen Iranin kanssa vai emme, Trump sanoi Board of Peace -tilaisuudessa hetki sitten.

– Nyt on Iranin aika liittyä tielle, jossa viemme päätökseen sen mitä olemme tekemässä. Jos he liittyvät mukaamme, se on hienoa. Jos eivät, sekin tulee olemaan hienoa – mutta se tulee olemaan hyvin erilainen tie. He eivät voi jatkaa koko alueen vakauden uhkaamista, Trump linjasi.

Yhdysvallat ja Iran ovat käyneet neuvotteluja Iranin ydinohjelmasta ja sen rajoittamisesta. Kuluvalla viikolla on tapahtunut väitetysti edistystä joissain teknisissä asioissa, mutta osapuolten näkemysten on sanottu olevan yhä varsin kaukana toisistaan.

🇺🇸🇮🇷 Donald Trump: In the next 10 days, we'll know whether we can reach an agreement with Iran or not. pic.twitter.com/f7KaO5Kng5 — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) February 19, 2026