Sota Irania vastaan voi alkaa pian

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin arvioidaan varautuvan Iraniin kohdistuviin sotatoimiin, jotka voivat alkaa minä hetkenä hyvänsä.

Genevessä käytyjen neuvotteluiden kerrottiin edistyneen ainakin jonkin verran, mutta Axiosin lähteiden mukaan tärkeimpiä kysymyksiä ei ole saatu ratkaistua. Valkoisesta talosta suhtaudutaan asiaan yhä pessimistisemmin.

Varapresidentti J.D. Vance sanoi Fox Newsillä, etteivät iranilaiset ole halunneet tehdä kompromisseja tiettyjen ”punaisten viivojen” suhteen. Hänen mukaansa Trump voi päättää, että diplomatia on saavuttanut umpikujan.

Sotilasoperaatio Irania vastaan olisi todennäköisesti massiivinen ja viikkokausien pituinen. Axiosin lähteiden mukaan Yhdysvallat iskisi yhdessä Israelin kanssa, mutta hyökkäyksestä tulisi huomattavasti viime kesän yhteenottoa laajempi. Sodalla voisi olla dramaattisia seurauksia Lähi-idän alueelle.

Donald Trump oli vähällä päättää ilmaiskuista jo tammikuussa Iranin laajojen mielenosoitusten aikaan. Tuolloin kuitenkin katsottiin, ettei alueella ollut riittävästi sotavoimaa. Yhdysvaltain alueelliset liittolaiset lisäksi painostivat Valkoista taloa kokeilemaan ensin neuvotteluita Teheranin ydinohjelman rajoittamiseksi.

Valkoinen talo on koonnut Iranin lähialueelle kaksi lentotukialusta, yli kymmenen muuta sota-alusta sekä satoja lentokoneita ja runsaasti ilmapuolustusjärjestelmiä. Osa kalustosta on edelleen matkalla.

Lähi-itään on tehty alkuvuoden aikana yli 150 Yhdysvaltain asevoimien kuljetuslentoa. Alueelle saapui pelkästään viimeisten 24 tunnin aikana 50 hävittäjää. Mukana oli F-35-, F-22- ja F-16-koneita.

Asiantuntijoiden mukaan Donald Trumpin retoriikka ja kaluston keskittäminen viittaavat siihen, ettei hyökkäysaikeista luovuta ilman merkittäviä myönnytyksiä Iranilta.

Israelissa varaudutaan sodan alkamiseen mahdollisesti jo lähipäivinä. Axiosin lähteet Yhdysvalloissa arvioivat, että kyse voisi olla muutamista viikoista.

