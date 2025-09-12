Donald Trump: Kärsivällisyyteni Vladimir Putinia kohtaan on loppumassa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmaissut jälleen turhautumisensa Venäjän diktaattori Vladimir Putiniin.

Trumpilta kysyttiin Fox Newsin haastattelussa, onko hänen kärsivällisyytensä Putinia kohtaan koetuksella.

– Kyllä, se on tavallaan loppumassa ja loppuu nopeasti, hän vastasi.

Trump on yrittänyt jo pitkään aikaansaada rauhaa Ukrainaan.

– On uskomatonta, että kun Putin haluaa tehdä sen (rauhan), Volodymyr Zelenskyi ei. Kun Zelenskyi halusi tehdä sen, Putin ei. Nyt Zelenskyi haluaa, Putin on kysymysmerkki, Trump kuvasi neuvotteluiden vaikeutta.

Trump päivitteli haastattelussa sodan molempien osapuolten valtavaa kuolonuhrien määrää.

– Haluan lopettaa tämän inhimillisistä syistä, presidentti perusteli halukkuuttaan saada rauha Ukrainaan.

– Tunnen vain, että minulla on velvollisuus tehdä se, hän jatkoi.