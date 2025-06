Donald Trump: Kaikkien on heti poistuttava Teheranista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kommentoinut Israelin ja Iranin välistä konfliktia Truth Social -viestipalvelussa.

– Iranin olisi pitänyt allekirjoittaa se ”sopimus”, jonka käskin heidän allekirjoittaa. Mikä häpeä ja ihmiselämän tuhlausta. Yksinkertaisesti sanottuna, Iran ei saa hankkia ydinasetta. Sanoin sen yhä uudelleen ja uudelleen!, Trump kirjoittaa.

Israel aloitti perjantaina varhain aamulla iskut Iranin ydin- ja sotilaskohteisiin. Iran on vastannut iskuihin ohjusiskuilla. Iranin terveysministeriön mukaan Israelin iskuissa on kuollut perjantain jälkeen ainakin 224 ihmistä. Israelissa Iranien iskujen takia on kuollut 24 ihmistä.

Israel on antanut evakuointikehotuksen Teheranin koillisosaan. Trump kehottaa viestipalvelussa ihmisiä jättämään koko Teheranin.

– Kaikkien tulisi heti poistua Teheranista, Trump kirjoittaa.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114695407357588413