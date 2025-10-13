Donald Trump ja Volodymyr Zelenskyi tapaavat perjantaina, nämä ovat esillä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaavat perjantaina Valkoisessa talossa Washingtonissa, uutisoi Financial Times lähteisiinsä viitaten.
FT:n mukaan keskustelussa on esillä ainakin se, miten Venäjän presidentti Vladimir Putin voitaisiin pakottaa neuvottelupöytään sekä mahdollisuus toimittaa Ukrainalle pitkän kantaman Tomahawk-ohjuksia.
Kyseessä olisi Zelenskyin kolmas kohtaaminen Trumpin kanssa Valkoisessa talossa sen jälkeen, kun Trump astui virkaansa tammikuussa.
Presidentit keskustelivat viikonloppuna puhelimessa. Keskustelussa sivuttiin pitkän kantaman Tomahawk-ohjusten toimittamista Ukrainaan. Tomahawk-ohjusten kantama on jopa 2500 kilometriä, joten laajentaisivat Ukrainan iskukykyä aina Moskovaan saakka.
Putin on aiemmin varoittanut Yhdysvaltoja toimittamasta Ukrainalle Tomahawkeja todeten, että se olisi merkittävä eskalaatio USA:n ja Venäjän välillä.
Jos Trump päättäisi myydä aseet Nato-liittolaisille, jotka sitten toimittaisivat ne Ukrainalle, se olisi tähän asti Trumpin merkittävin sotilaallinen tuki Ukrainalle.
Trumpin ja Zelenskyin keskusteluista perillä olevat lähteet sanoivat, että Trump on ollut enenevässä määrin turhautunut Putiniin. FT:n mukaan USA:n tiedustelupalvelu on loppukesästä lähtien matalalla profiililla avustanut Ukrainan pitkän kantaman drone- ja ohjusiskuja syvälle Venäjän alueella sijaitseviin energialaitoksiin.
Entinen Pentagonin virkamies Mark Cancian arvioi hiljattain, että Yhdysvalloilla on yhteensä 4150 Tomahawkia. Yhdysvallat toimittaisi Ukrainalle kuitenkin todennäköisesti niistä vain muutaman.