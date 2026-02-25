Donald Trump: Iran ei saa hankkia ydinasetta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti kongressille historian pisimmän kansakunnan tila -puheenvuoron. Hän kehui hallintonsa taloudellisia saavutuksia ja laittomien maahanmuuttajien karkotuksia.

Donald Trumpin mukaan Iran haluaa tehdä sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, vaikka neuvottelut eivät ole tuottaneet vielä haluttua tulosta.

– Emme ole kuulleet näitä sanoja salassa: emme aio koskaan hankkia ydinasetta, Trump totesi.

Hän muistutti, että Yhdysvaltain linjana on ollut jo pitkään, ettei Teheranin voi sallia saada ydinasetta.

– Iranin nykyhallinto sekä sen murhaajat ja aseryhmät ovat levittäneet terrorismia, kuolemaa ja vihaa. He ovat surmanneet ja vammauttaneet tuhansia amerikkalaisia sotilaita ja satojatuhansia, jopa miljoonia muita ihmisiä tienvarsipommeilla. He olivat tienvarsipommien kuninkaita, Donald Trump sanoi.

Trumpin mukaan Teheranin hallinto surmasi alkuvuoden mielenosoitusten yhteydessä ainakin 32 000 ihmistä.

– He ovat jo kehittäneet ohjuksia, jotka voivat uhata Eurooppaa ja tukikohtiamme. He suunnittelevat ohjuksia, jotka yltävät Yhdysvaltoihin asti, Donald Trump jatkoi.

Presidentin laskevat kannatusluvut uhkaavat republikaanien hallintaa senaatista ja edustajainhuoneesta marraskuun välivaaleissa. Tuorein takaisku oli korkeimman oikeuden päätös tyrmätä Valkoisen talon asettamat tariffit, joilla ei ollut perustuslain edellyttämää valtuutusta kongressilta.

Trump vastasi päätökseen asettamalla kymmenen prosentin tuontitullit kaikille valtioille 150 vuorokauden ajaksi. Presidentti väitti, että tariffit ”pelastavat koko maan”, ja että ne voisivat jonain päivänä korvata tuloveron.

– Käytin näitä tariffeja, toin satojen miljardien dollarien tulot tehdäkseni loistavia diilejä maamme kannalta. Sekä taloudellisessa mielessä että kansallisen turvallisuuden kannalta, Donald Trump sanoi.