Donald Trump heitti sivuun rintamakartat – ”En tiedä, missä tämä on”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti perjantaina pidetyssä Valkoisen talon tapaamisessa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyitä hyväksymään Moskovan vaatimukset sodan lopettamiseksi.

Tiukkasävyisen tapaamisen kerrotaan vajonneen useaan otteeseen huutokilpailuksi. Financial Times kertoo haastatelleensa useita hallintolähteitä, jotka ovat tietoisia Valkoisen talon tapaamisen sisällöstä.

Toistuvasti kiroillut Yhdysvaltain presidentti painosti Zelenskyä luovuttamaan Donetskin ja Luhanskin alueet Venäjälle. Donald Trump nosti esiin Vladimir Putinin uhkauksen Ukrainan tuhoamisesta. Putin oli esittänyt tuoreimmat vaatimuksensa puhelinkeskustelussa Trumpin kanssa.

Yhdysvaltain presidentti heitti sivuun kartat Ukrainan rintamatilanteesta ja sanoi kyllästyneensä niiden katsomiseen.

– Tämä punainen viiva, en edes tiedä missä se on. En ole koskaan käynyt siellä, Donald Trump sanoi lähteen mukaan.

Trump vaikutti muuttaneen mieltään Venäjän talouden tilasta, jonka hän aiemmin sanoi olevan lähellä romahdusta. Valkoisessa talossa Donald Trump arvioi Venäjän taloudella menevän ”hienosti”.

Volodymyr Zelenskyi saapui Washingtoniin toivoen myönteistä päätöstä Tomahawk-risteilyohjusten toimituksista. Sen sijaan tapaamista verrattiin helmikuiseen diplomaattiseen katastrofiin, jolloin Zelenskyi joutui Donald Trumpin ja varapresidentti J.D. Vancen tylyttämäksi.

Yhdysvaltain presidentti kertoi sunnuntaina Fox Newsille suhtautuvansa luottavaisesti siihen, että sota saadaan päätökseen. Hänen mukaansa Vladimir Putin tulee saamaan tiettyjä maa-alueita Ukrainalta.

Putin sanoi Trumpille puhelinkeskustelussa torstaina, että Ukrainan pitäisi luovuttaa myös ne osat Donetskista, joita Venäjä ei ole saanut haltuunsa vuosien taisteluista huolimatta. Venäjä voisi vetäytyä osasta Hersonia ja Zaporizzjaa.

Ukrainan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Oleksandr Merezhkon mukaan ukrainalaiset eivät hyväksyisi Donetskin luovuttamista ilman taistelua. Ukrainan hallussa on edelleen Slavjanskin ja Kramatorskin suurkaupungit. Alueella sijaitsee maan tärkeimpiin lukeutuvia puolustusvyöhykkeitä.

Trump told Zelenskyy he was losing the war, warning: “If [Putin] wants it, he will destroy you.” Read our @FT story 👇 https://t.co/SdU21CYhGA — Christopher Miller (@ChristopherJM) October 19, 2025