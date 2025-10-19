Tämän vuoksi Ukraina tarvitsee Donetskin linnoitusvyöhykettä

Venäjä vaatiu tiettävästi Ukraina luovuttamaan strategisesti tärkeän alueen sodan eturintaman takaa Donetskista. Kremlissa uskotaan, että rintamalinjan jäädyttäminen tälle linnoitusvyöhykkeelle olisi hyökkääjälle hyödyksi. Ukrainan sotaa seuraava yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study War pitää alueen merkitystä suurena, eikä usko Ukrainan olevan halukas sen luovuttamiselle.

Linnoitusvyöhykkeessä on ISW:n mukaan kyse Donetskin alueen pääpuolustuslinjasta vuodesta 2014 lähtien. Vladimir Putinin väitetään haluavan, että Ukraina luovuttaisi tämän kriittisen puolustusaseman. Venäjän joukoilla ei tällä hetkellä ole kykyä nopeasti saartaa tai murtaa tätä puolustusta.

ISW arvioi, että Ukrainan hallussa olevien Donetskin alueen osien luovuttaminen asettaisi Venäjän joukot Donetskin alueen rajoille. Ukrainan joukoille uusi asema olisi huomattavasti vaikeammin puolustettavissa kuin nykyinen linja. Samalla alueen luovutus tarjoaisi selvästi edullisemman lähtökohdan tulevalle hyökkäykselle Harkovan tai Dnipropetrovskin suuntiin.

Putin totesi elokuun alussa, että hänen kesäkuussa 2024 esittämänsä ehdot ovat yhä voimassa. Venäjän presidentti vaati tuolloin, että minkä tahansa rauhansopimuksen on käsiteltävä sodan ”perimmäiset syyt” ja taattava Ukrainan demilitarisointi, denatsifiointi ja liittoutumattomuus.

Käytännössä tämä tarkoittaisi ISW:n mukaan nykyisen laillisesti valitun Ukrainan hallituksen poistamista ja Venäjä-mielisen nukkehallituksen perustamista Kiovaan.