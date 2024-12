Donald Trump haluaa nostaa puolustusmenojen tavoitetta – ex-pääministeri ei tyrmää

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri, pitkän uran kansainvälisen politiikan parissa tehnyt Carl Bildt ei tyrmää Yhdysvaltojen tulevan presidentin Donald Trumpin aikeita nostaa Naton puolustusmäärätavoitetta merkittävästi. Bildt, joka vaikuttaa muun muassa European Council On Foreign Relations-ajatushautomon puheenjohtajistossa, kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

Financial Times uutisoi perjantaina Trumpin haluavan kasvattaa puolustusliiton puolustusmäärärahatavoitetta nykyisestä kahdesta prosentista viiteen prosenttiin BKT:sta. Samalla Trumpin hallinto suunnittelee myös jatkavansa Ukrainan aseellista tukemista sen puolustustaistelussa Venäjää vastaan, FT kertoi. Trump on jo pidemmän aikaa arvostellut eurooppalaisia Nato-maita vapaamatkustajiksi.

Bildt ei tyrmää Trumpin suunnitelmaa, mutta muistuttaa myös Yhdysvaltojen olevan tällä hetkellä kaukana viiden prosentin puolustusmenoista.

– Katsotaan miten tämä päättyy. Yhdysvallat käyttää hieman päälle kolme prosenttia BKT:sta puolustukseen, ja Venäjän toimet huomioon ottaen on järkevää, että Nato luopuu kahden prosentin tavoitteesta.

– Mutta uusien resurssien prioriteetin pitäisi olla Ukrainan tukemisessa, Bildt sanoo.

FT:n lähteiden mukaan Trump aikoo jatkaa Ukrainan tukemista, mutta ei kannata Ukrainan Nato-jäsenyyttä.

Carl Bildt toimi Ruotsin pääministerinä 1991-1994 ja ulkoministerinä 2006-2014. Hänet tunnetaan ahkerana kansainvälisen politiikan kommentaattorina.

Let’s see where this ends. 🇺🇸 spends little more than 3% of GDP on defence, and it certainly makes sense for NATO to lift its 2% target in view of 🇷🇺 actions. But the priority for new resources should be on 🇺🇦 support. https://t.co/ZF2LvAJvll

— Carl Bildt (@carlbildt) December 21, 2024