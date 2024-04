Donald Trump ei tyrmää Ukrainan tukemista – kehottaa eurooppalaisia toimiin

Yhdysvaltojen ex-presidentti, republikaanien todennäköinen presidenttiehdokas Donald Trump ei perjantaina pitämässään tiedotustilaisuudessa poissulkenut puolustustaistelua käyvän Ukrainan tukemista. Asiasta uutisoi Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaan keskittynyt The Hill-sivusto. Trump tukisi Ukrainaa kuitenkin mielummin lainoin kuin lahjoituksin.

Trumpin ulkopoliittinen linja on herättänyt huolta niin Ukrainan tukijoissa ja Yhdysvaltojen liittolaismaissa. Ex-presidentti on aika ajoin kyseenalaistanut puolustusliitto Naton, arvostellut Ukraina-apua ja väläyttänyt mahdollisuutta lopettaa sotaa luovuttamalla alueita Venäjälle. Perjantaina Trump kuitenkin kommentoi Ukrainan tukemista maltillisin sanankääntein puoluetoverinsa, edustajainhuoneen puhemies Mike Johnsonin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

– Katsomme asiaa paraikaa, ja siitä puhutaan, ja pohdimme sen tekemistä lainan pikemminkin kuin pelkän lahjoituksen muodossa, Trump sanoi perjantaina.

Ukraina-tuen tulevaisuus kongressissa on paraikaa epävarmuuden peitossa, sillä etenkin republikaanipuolueessa tuella on useita vastustajia. Puhemies Johnson on korostanut kannattavansa Ukrainan tukemista, mutta ei ole toistaiseksi suostunut viemään tukipakettia äänestykseen.

Trump kehotti Mar-a-Lago-kartanossa Floridassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa Yhdysvaltojen eurooppalaisia liittolaisia ottamaan suurempaa roolia Ukrainan tukemisessa.

– Lahjoitamme miljardeja ja miljardeja dollareita, ja aiomme katsoa asiaa. Mutta minulle paljon tärkeämpää on se, että Euroopan on tehtävä enemmän, ja heidän on annettava rahaa. Heidän on tasattava eroa. Olen pahoillani siitä jos he eivät sitä tee, koska asia vaikuttaa heihin paljon enemmän kuin meihin, Trump sanoi Ukrainan sotaan viitaten.