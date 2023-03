Dmitri Medvedevin väitetään tilanneen Italian puolustusministerin salamurhan

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajan, entisen presidentin Dmitri Medvedevin väitetään luvanneen Wagner-palkkasotilaille 15 miljoonaa dollaria, jos he murhaavat Italian puolustusministerin Guido Crosetton.

Asiasta kertovat brittiläinen sanomalehti Daily Mail ja italialainen Il Foglio. Lehden mukaan Italian tiedustelupalvelu sieppasi Medvedevin käskyn Wagnerille.

Medvedevin väitetään tilanneen salamurhan ennen kuin puolustusministeri Crosetto antoi lausunnon, jossa hän syytti Wagneria siirtolaisvirran järjestämisestä Afrikasta Eurooppaan.

Italian puolustusministeri Guido Crosetto on syyttänyt venäläistä palkka-armeija Wagneria siirtolaisten ajamisesta kohti Eurooppaa.

Italian sisäministeriön mukaan maahan on saapunut alkuvuonna noin 22 000 siirtolaista. Vuosina 2021 ja 2020 siirtolaisia saapui vastaavana aikana noin 6 000.

Dmitry Medvedev 'has promised Wagner $15million if it assassinates Italy's defence minister' | Daily Mail Online https://t.co/yVHJQqLcwM

— Bill Browder (@Billbrowder) March 16, 2023