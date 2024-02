Dmitri Medvedev uhkaa ydinaseilla, mainitsi myös Suomen

Rajuista lausunnoistaan tunnettu Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on jälleen avannut sanaisen arkkunsa, tällä kertaa puolustusliitto Naton ja Venäjän suhteista.

Medvedevin mukaan Venäjä on toistanut useaan kertaan, ettei sillä ole aikomusta ryhtyä konfliktiin Naton tai EU:n kanssa, mutta silti ”erittäin vaarallinen keskustelu aiheen ympärillä jatkuu”.

Medvedev mainitsee Telegram-päivityksessään myös Suomen. Hänen mukaansa se, että Euroopan maiden, myös Suomen, johtajat käyvät keskustelua mahdolliseen Venäjän hyökkäykseen varautumisesta, kertoo siitä, että ”veronmaksajien huomio yritetään kääntää pois” Ukrainan tukemisesta suurilla summilla.

– Rahaa ei käytetä näiden maiden omien sosiaalisten ongelmien ratkomiseen, vaan sotaan kuolevassa maassa, Venäjän entinen presidentti Medvedev maalailee.

Tammikuussa hän väitti Telegram-kirjoituksessaan, että Ukrainan valtiolla ”ole oikeutusta olla olemassa”.

– Jos, Jumala varjelkoon, tällainen sota syttyy, se ei tule noudattamaan sotilaallisen erikoisoperaation mallia, Medvedev pauhaa Telegramissa viitaten hyökkäyssotaan Ukrainassa.

Hän muistuttaa, että Nato on valtava sotilasmahti, jonka vuoksi altavastaaja Venäjällä ei olisi ”vaihtoehtoa”.

– Vastauksemme tulee olemaan epäsymmetrinen, Medvedev muotoilee ikään kuin Venäjään kohdistuisi jonkinlaista uhkaa Naton tai Euroopan suunnalta.

Medvedev kirjoittaa, että Venäjä käyttäisi ”erikoiskärjillä” varustettuja risteily- ja ballistisia ohjuksia ”alueidensa loukkaamattomuuden” suojeluun.

– Tämä perustuu sotilasdoktriiniimme ja on kyllä yleisesti tiedossa. Tämä olisi se pahamainen maailmanloppu. Kaiken loppu, hän laukoo.

Venäjän kärjekkäimpiin sotapropagandisteihin kuuluva Medvedev on uhannut länttä ydinaseilla aiemminkin. Tarkoituksena on saada aikaan epävarmuutta ja pelkoa sekä yrittää nakertaa länsimaiden tukea Ukrainalle.

Medvedev: we're not going to attack NATO. But when we do attack, it will be the end of everything.

Here is his full Telegram post:

"Sunak, Scholz, Macron, Norwegian, Finnish, Polish and other NATO bosses keep saying that "we must be ready for war with Russia.

And although… pic.twitter.com/ASZkqBZ56c

