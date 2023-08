Ruotsalainen asiantuntija: Moskovan ydinaseilla uhkailusta kannattaa nauttia

Ruotsalaisen taloustieteilijän Anders Åslundin mielestä Venäjän lisääntyneistä ydinaseilla uhkailuista ei tarvitse olla peloissaan.

– Milloin Washington ymmärtää, että kun Moskova ”uhkaa” käyttää ydinaseita, se on vain heidän tapansa sanoa ”häviämme”?, Åslund kirjoittaa sosiaalisen median palvelu X:ssä.

– Nauttikaa siitä, älkääkä pelätkö!, hän jatkaa.

Venäjältä on viime päivinä kantautunut useita uhkauksia. Muun muassa entinen presidentti Dmitri Medvedev on tuonut esille ydinaseiden käyttömahdollisuuden.

Kokoomuksen kansanedustajan ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessorin Jarno Limnéllin mukaan julkisilla uhkauksilla Venäjän pyrkii luomaan länsimaihin epävarmuutta ja poliittista päättämättömyyttä tai ainakin empimistä.

— Anders Åslund (@anders_aslund) July 31, 2023