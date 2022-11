Dmitri Medvedev: Tavoitteemme on voittaa Saatana

Venäjän entinen pääministeri ja presidentti Dmitri Medvedev on julkaissut Telegramissa pitkän propagandakirjoituksen, jossa hän kuvailee Venäjän toteuttavan Ukrainassa ”pyhää tarkoitusta”.

– Tavoitteena on pysäyttää helvetin ruhtinas, käytti hän mitä nimeä tahansa – Saatana, Lucifer tai Iblis. Sillä hänen tavoitteenaan on kuolema. Meidän tavoitteemme on elämä. Hänen aseenaan on hienostunut valhe. Meidän aseemme on totuus. Siksi asiamme oikea ja siksi voitto on oleva meidän, Medvedev kirjoittaa erikoisessa viestissään.

Hänen mukaansa Venäjä on ”valtava ja rikas maa”, joka ei tarvitse alueita ulkomailta. Ukrainassa soditaan kuitenkin Medvedevin mielestä pyhästä maasta, jolla venäläisten esi-isät elivät ja jolla ”kansamme elää tänäkin päivänä”.

– Taistelemme kaiken kansamme, kaiken maamme ja tuhatvuotisen historiamme puolesta.

Venäjän hyökkäystä vastustavia Dmitri Medvedev kuvailee Moskovan totuttua sotapropagandaa noudatellen venäläisten vihaajiksi ja Venäjän kielen ja uskonnon kieltäjiksi.

– Meitä vastaan käy osa kuolevaa maailmaa. Kyse on hulluista natsi-huumeaddikteista, heidän huumaamistaan ja pelottelemistaan ihmisistä ja lännen kennelin haukkuvien koirien laumasta, hän jatkaa.

Länttä vastaan nouseva Venäjä on Medvedevin mukaan saavuttanut ”pyhän voiman”.

Hän kysyy kirjoituksessaan myös muun muassa, mihin Venäjän ystävät ovat kadonneet.

– Jotkut pelokkaat kumppanit hylkäsivät meidät – heistä ei tule piitata. He eivät siis olleet ystäviämme vaan satunnaisia kanssamatkustajia, mukaan tarttuneita. Pelokkaat petturit ja ahneet loikkarit jäivät kaukaisille maille. Mädätköön heidän luunsa vieraalla maalla. He eivät ole enää kanssamme, mutta meistä on tullut vahvempia ja puhtaampia, Dmitri Medvedev selittää.

Venäjän vaikutusvaltaisen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajana nykyisin istuva Medvedev toimi pitkään Venäjän pääministerinä. Hän sijaisti Vladimir Putinia Venäjän presidenttinä Putinin ”välikaudella” 2008-2012. Aikanaan venäläisittäin maltillisena poliitikkona pidetyltä Medvedeviltä on kuultu Venäjän helmikuun hyökkäyksen jälkeen toinen toistaan erikoisempia puheenvuoroja. Tuore kirjoitus pyhästä sodasta on kuitenkin niistä kenties kummallisin.