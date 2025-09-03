Verkkouutiset

Dmitri Medvedev herättää jälleen huomiota kärkkäillä lausunnoillaan. KUVAKAAPPAUS X:STÄ

Dmitri Medvedev irvailee Suomen tappioille sodassa: ”Ne voitot näkyvät selvästi kartalla”

  • Julkaistu 03.09.2025 | 08:55
  • Päivitetty 03.09.2025 | 09:09
  • Historia, Venäjä
Venäjän ex-presidentti nimittelee Alexander Stubbia.
Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev irvailee Suomen tappioille jatko- ja talvisodissa.

[Alexander] Stubbin mukaan Suomi voitti sodassa Neuvostoliiton. No, nuo voitot näkyvät selvästi Suomen menettämän alueen kartalla, Medvedev kirjoittaa viesti palvelu X:ssä.

Medvedev nimittelee Stubbia myös ”Kiovan huumepelleksi”. Julkaisunsa yhteyteen Venäjän ex-presidentti on jakanut Wikipediasta otetun kuvan Suomen aluemenetyksistä sotien jälkeen.

Venäjän presidenttinä vuosina 2008–2012 toiminut Medvedev on herättänyt aiemminkin huomiota uhmakkailla lausunnoillaan.

Medvedev viittaa ilmeisesti tasavallan presidentti Alexander Stubbin Economist-lehdelle antamaan haastatteluun. Siinä Stubb toteaa Suomen ja Neuvostoliiton löytäneen ratkaisun jatkosotaan vuonna 1944.

Vaikka sota virallisesti päättyi Suomen antautumiseen, Stubbin mukaan suomalaiset kokevat sodan päättymisen voittona. Tätä näkemystä Stubb perustelee sillä, että antautumisesta huolimatta Suomi säilytti itsenäisyytensä.

Tätä näkökulmaa Venäjän ex-presidentti ei ilmeisesti ole osannut ottaa huomioon. Medvedevin kommentit ovat saaneet aikaan myös voimakasta arvostelua.

– No, nuo ovat paljon pienempiä tappioita kuin mitä teillä idiooteilla oli, kun Neuvostoliitto hävisi lännelle ja katosi ampumatta laukaustakaan, europarlamentaarikko Pekka Toveri (kok./EPP) kuittaa Medvedeville.

Toverin voimakas kielenkäyttö on herättänyt myös hämmennystä. Toveri kuitenkin huomauttaa, että Venäjän johto halveksii nöyristelyä, joten kiltit puheet [Venäjän johdon suuntaan] ovat ajanhukkaa.

– Suhteista voidaan puhua kun johto on vaihtunut, sota lopetettu, sotakorvaukset maksettu, kidnapatut lapset ja vangit palautettu, sotarikolliset laitettu vankilaan ja ovat oppineet käyttäytymään.

