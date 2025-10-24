Diplomaatti arvioi: Moskovan on pian pakko suostua tulitaukoon

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti keskiviikkona pakotteita Venäjän kahdelle suurimmalle öljy-yhtiöille eli Rosneftille ja Lukoilille. Euroopan unioni ilmoitti samanaikaisesti uusista pakotteista, joihin sisältyy vaiheittain voimaan astuva kielto venäläisen nesteytetyn maakaasun tuonnille.

Ukrainan lennokki-iskut ovat samalla lisänneet painetta Venäjän öljysektoria kohtaan. Haavoittuvia kohteita moukaroidaan lähes joka yö, ja noin 40 prosenttia maan öljynjalostuksen kapasiteetista on poissa käytöstä.

Yhdysvaltain entinen Nato-suurlähettiläs Kurt Volker sanoo Vladimir Putinilla olevan huomattavasti suurempia ongelmia taloudellisesti ja sotilaallisesti kuin mitä Kremlistä myönnetään julkisesti.

– Inflaatio on korkealla, polttoaineesta on pulaa, työvoimasta on pulaa, bruttokansantuote vajoaa. Putinilla on paljon ongelmia, joten hänen on pakko suostua tulitaukoon melko pian, Kurt Volker toteaa Times Radion haastattelussa.

Pitkän linjan diplomaatti uskoo Donald Trumpin käyttävän pakotteita ja puheita Tomahawk-risteilyohjusten toimittamisesta vipuvartena, jolla Vladimir Putin voitaisiin pakottaa neuvottelupöytään.

– Hän todella yrittää saada diilin aikaan, hän ei halua vastakkainasettelua, Volker sanoo.

Volkerin mukaan lähtökohdat neuvotteluille ovat paremmat, koska Valkoisen talon työtä johtaa kokemattoman Steve Witkoffin sijasta tiukempaa linjaa edustava ulkoministeri Marco Rubio.

Donald Trump vaikuttaa uskovan, että sotaan saadaan ratkaisu hyödyntämällä painetta ja toisaalta myös henkilökohtaista diplomatiaa.

– Trump pitää kiinni mahdollisuudesta toimittaa Tomahawkeja tai asettaa toissijaisia pakotteita Venäjälle. Hän yrittää saada selville, miten Putin saadaan suostumaan sopimukseen. Alaskan kokous ei sujunut odotusten mukaisesti, joten Donald Trump on luultavasti hieman varovaisempi jatkossa, Kurt Volker sanoo.

Venäjä-suhteiden hoidossa on tapahtunut merkittävä muutos verrattuna Donald Trumpin ensimmäiseen virkakauteen. Koko aihe oli tuolloin taka-alalla, mutta nyt Yhdysvaltain huomio kohdistuu tiukasti Venäjään ja Ukrainaan.

– Nyt tämä on hänen ykkösprioriteettinsa tai vähintäänkin yksi niistä. Hän johtaa kaikkea henkilökohtaisesti, Volker sanoo.