Digihuijaukset kasvavat rajusti – vinkit turvalliseen verkkoasiointiin

Huijaussivustot ovat kasvava ongelma, jota vastaan taistellessa SIM-kortille aktivoitava mobiilivarmenne on tehokas väline.

– Rikolliset kehittävät jatkuvasti uusia tapoja kalastella erityisesti verkkopankkitunnuksia ja luottokorttien tietoja, joiden avulla ihmisiltä voidaan viedä rahaa. Omaan ja läheisten turvallisuuteen pitää kiinnittää huomiota, sanoo Telian kuluttaja-asiakkaiden turvapalveluiden liiketoiminnasta vastaava Vesa Reijonen.

Monet ovat tottuneet asioimaan ja tunnistautumaan verkkopalveluihin pankkitunnuksia hyödyntäen. Verkkopankkitunnuksien syöttäminen huijaussivustoille on merkittävä riski.

Reijosen mukaan mobiilivarmenteen käyttäjän tunnusten kalastelu ei ole mahdollista, sillä tunnistautuminen edellyttää kirjautumista käyttäjän SIM-kortin sisältävällä laitteella.

– Siksi mobiilivarmennetta kannattaa käyttää digipalveluiden tunnistautumisessa, ja suojella verkkopankkitunnuksia käyttämällä niitä vain pankkiasiointiin. Tällä tavalla välttyy monilta ikävyyksiltä, sillä erilaiset tietojenkalasteluun rakennetut huijaussivustot on usein naamioitu aitojen viranomaispalveluiden tai rahoituslaitosten palveluiden näköiseksi. Näillä kalastellaan yleensä ihmisten verkkopankkitunnuksia tai luottokorttien tietoja, Reijonen kertoo.

Mobiilivarmenteella asioiminen on helppoa, ja monet suomalaiset käyttävät sitä jo päivittäin.

– Mobiilivarmenne toimii käytännössä kaikissa julkisissa verkkopalveluissa tunnistautumiseen, joten sen käyttö on helppoa ja turvallista. Telian puhelinliittymiin mobiilivarmenne on maksuton lisäpalvelu, Reijonen korostaa.

Viisi vinkkiä turvalliseen verkkoasiointiin

1. Käytä Mobiilivarmennetta verkkoasiointiin

Mobiilivarmenne on sähköinen henkilöllisyystodistus, joka aktivoidaan SIM-korttiin. Sillä voit kirjautua helposti ja turvallisesti käytännössä kaikkiin julkisiin verkkopalveluihin, kuten esimerkiksi Verohallinnon ja Kelan sivuille, OmaKantaan, viranomaispalveluihin, terveyspalveluihin ja verkkokauppoihin.

Verkkorikolliset pyrkivät kalastelemaan huijaussivustoilla suomalaisten verkkopankkitunnuksia ja luottokorttien tietoja, jolloin näiden tunnusten käytössä pitää olla erityisen huolellinen.

Mobiilivarmenteen käyttäjän tunnusten kalastelu ei ole mahdollista, sillä tunnistautuminen edellyttää kirjautumista käyttäjän SIM-kortin sisältävällä laitteella. Siksi mobiilivarmennetta kannattaa käyttää digipalveluiden tunnistautumisessa, ja suojella verkkopankkitunnuksia käyttämällä niitä vain pankkiasiointiin.

2. Tarkista verkkosivujen osoite

Tarkista, että olet oikealla sivustolla ennen verkkopalveluun kirjautumista tai henkilökohtaisten tietojesi syöttämistä. Huijaussivustot voivat näyttää hyvin aidoilta, mutta niiden osoite on usein hieman erilainen kuin oikean sivuston. Tarkista siis, että sivun osoite on oikein ja kirjoitusasu on täsmälleen oikein.

Verkkosivuston osoite kannattaa kirjoittaa osoiteriville itse, eikä siirtyä sivustolle esimerkiksi Googlen hakukoneen kautta. Toisinaan huijaussivustot voivat nousta hakutuloksissa yllättävän korkealle.

3. Päivitä laitteesi ja ohjelmasi

Pidä huolta käyttämäsi tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen päivityksistä ja suojauksesta. Päivitä laitteesi käyttöjärjestelmä ja sovellukset säännöllisesti, jotta saat uusimmat tietoturvapäivitykset. Tarjolle tulevat päivitykset on syytä asentaa aina mahdollisimman pian.

4. Käytä luotettavaa tietoturvaohjelmistoa

Asenna käyttämällesi laitteelle luotettava tietoturvaohjelmisto. Monet turvaohjelmistot sisältävät virustorjunnan, palomuurin, haittaohjelmien torjunnan ja ne voivat tunnistaa myös huijaussivustoja. Tietoturvaohjelmisto on erityisen tärkeä niillä laitteilla, joilla käytetään verkkopankkia tai maksukorttia, tehdään ostoksia tai käsitellään henkilökohtaisia tärkeitä tietoja.

5. Ole tarkkana sähköpostien ja viestien kanssa

Verkkorikolliset yrittävät huijata ihmisiä soittamalla tai lähettämällä sähköposteja ja tekstiviestejä, jotka näyttävät tulevan luotettavalta taholta, kuten viranomaiselta tai verkkopalvelulta. Nämä viestit voivat sisältää linkkejä, jotka ohjaavat sinut huijaussivustolle tai asentavat haittaohjelman laitteellesi.

Älä koskaan avaa epäilyttäviä linkkejä tai luovuta tunnuksiasi ja muita tietojasi ulkopuolisille. Jos epäilet, että viesti on huijaus, poista se välittömästi.