Demokraatti: SDP:n ay-siivessä erimielisyyttä velkajarrusta

Palkansaajajärjestöt SAK, STTK ja Akava kertovat Demokraatille ottavansa talouden tilanteen huomioon vaalitavoitteissaan.

Eduskunnan finanssipoliittinen parlamentaarinen työryhmä on asettanut tavoitteeksi, että julkista taloutta sopeutetaan 8–11 miljardia euroa vuoteen 2031 mennessä.

STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi toteaa, että etujärjestön tehtävänä on miettiä toimia omasta näkökulmastaan. Hänen mukaansa STTK on kuitenkin huomioinut vaalitavoitteissaan talouden tilanteen.

Myös Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren ja SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanovat, että taloustilanne on huomioitu.

– Akava on ylipäätään ollut aika maltillinen perinteisesti ja katsonut myös julkisen talouden tilannetta. Se on meillä ikään kuin dna:ssa, että ei lähdetä esittämään ihan valtavia kustannuksia. Emme ole missään suhdanteessa sellaisia esittäneet, Löfgren sanoo Demokraatille.

Myös Elorannan mukaan talouden sopeutustarve näkyy tavoitteiden asettelussa.

– Varmasti yleinen talouden tilanne ja julkisen talouden tilanne etujärjestöissä ja SAK:ssakin tunnistetaan, eikä kukaan varmasti ole sitä mieltä, etteikö julkista taloutta jouduta eri toimin tasapainottamaan tulevallakin hallituskaudella.

– Mutta se, että me valmistelisimme vaikkapa velkajarrutyöryhmän ajattelun mukaisesti 8–11 miljardin sopeutusta meidän tavoitteissamme, niin sitä me emme tietenkään tee.

Ammattiliitoista SAK:laisen Teollisuusliiton Riku Aalto sanoo, että talouden tilanne on tiedossa.

– Me näemme sen omien jäsentemme työttömyytenä, heikkona toimeentulona ja niin edelleen. Varmasti myös omat tavoitteet asetetaan sen mukaan, kun niitä myöhemmin keväällä julkaistaan.

Myös akavalaisen Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio kertoo, että tavoitteissa on otettu huomioon taloustilanne.

Tehyn pääekonomisti Anni Marttinen sanoo, että Tehy ei kannata velkajarrua.

– Mehän emme Tehynä ole missään vaiheessa kannattaneet velkajarrua ja näemme, että se tulee olemaan todennäköisesti haitallinen talouskasvulle. Jos ajatellaan tilannetta, että talouskasvua ei ole näkynyt vuosiin ja joudutaan sopeuttamaan 8–11 miljardia, niin se ei ole todennäköistä, että lähtisimme tekemään tavoitteitamme siihen nähden, Marttinen sanoo Demokraatille.

Marttinenkin kuitenkin pitää erittäin tärkeänä, että vaalitavoitteissa otetaan huomioon taloustilanne.