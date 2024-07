Demokraatit aikovat keskustella Joe Bidenin jatkosta

Vaikka spekulaatiot Joe Bidenin presidenttiehdokkuuden tulevaisuudesta käyvät kuumina, vakuuttavat useimmat johtavat demokraatit yhä tukeaan istuvalle presidentille. Toistaiseksi vain neljä edustajainhuoneen demokraattijäsentä on julkisuudessa kehottanut presidenttiä vetäytymään kisasta, mutta The New York Timesin mukaan edustajainhuoneen johtavat demokraatit aikovat keskustella Bidenin jatkosta sunnuntaina.

Biden on itse useaan otteeseen vannonut jatkavansa jatkokauden tavoittelua, viimeksi ABC-kanavalle perjantaina antamassaan haastattelussa. Keskustelu 81-vuotiaan Bidenin edellytyksistä jatkaa ehdokkaana kiihtyi viimeviikkoisen tv-väittelyn jälkeen. Bidenin epävarma ja takelteleva esiintyminen sai osakseen murska-arvion.

Sunnuntaina demokraattien valiokuntavastaavat tulevat keskustelemaan Bidenin tiestä eteenpäin alahuoneen demokraatteja luotsaavan Hakeem Jeffriesin johdolla. Puolueensa keskeisiin hahmoihin lukeutuva Jeffries on pitänyt matalaa profiilia Bidenin ehdokkuudesta käytävän keskustelussa, NYT huomauttaa.

Myös senaatin demokraatit tulevat keskustelemaan tilanteesta, uutisoi Politico. Virginiaa edustava senaattori Mark Warner suunnittelee keskustelun järjestämistä, mutta monet puolueen senaattorit seisovat ainakin julkisuudessa yhä Bidenin ehdokkuuden takana. Päivämäärää keskustelulle ei ole vielä päätetty.

Toimittajille Wisconsinissa perjantaina puhunut Biden sanoi Warnerin olevan ”ainoa” hänen vetäytymistään vaativa demokraattisenaattori.