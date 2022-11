Data paljastaa: Tuotteiden hintoja nostetaan ennen Black Fridayta

11 prosenttia Black Friday -viikon tarjouksista on niin sanottuja ”feikkitarjouksia” eli tuotteiden hintoja on nostettu ennen niiden alentamista tarjousviikon kampanjoita varten. Asia ilmenee hintavertailupalvelu Hintaoppaan keräämästä datasta.

Yhtiö vertasi tuotteiden hintoja tämän vuoden 1. lokakuuta ja Black Weekin tiistaina 22. marraskuuta, jolloin Black Friday -alennukset olivat alkaneet suurimmalla osalla kaupoista. Data osoittaa, että jo tähän mennessä hintoja on ensin nostettu ja sitten laskettu 11 prosentilla tuotteista suurempien alennusprosenttien saavuttamiseksi.

Viime vuoden Black Weekin tiistaina vastaava luku oli 13,5 prosenttia, eli vuoden takaiseen verrattuna feikkialennusten määrässä on nähtävissä hieman laskua.

– Dynaaminen hinnoittelu ja hintavaihtelut ovat kiihtyneet viime vuosina, mikä on tehnyt alennusmyyntien seuraamisesta kuluttajalle yhä hankalampaa. Kuluttajien on tärkeä tietää, että tällaista hintojen pumppaamista tapahtuu erityisesti suurten alennuspäivien alla. 11 prosenttia feikkialennuksia on hieman viime vuotta pienempi määrä, mutta silti huomattava luku, Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett huomauttaa tiedotteessa.

Kategorioittain hinnat ovat ensin nousseet ja sitten laskeneet eniten työkalujen (22 prosenttia tuotteista), jalkineiden (15 prosenttia), näyttöjen (15 prosenttia) ja kellojen (13 prosenttia) kohdalla.

– Keinotekoisesti korotettujen alennusprosenttien ohella kuluttajien on syytä muistaa, että kaikki tuotteet eivät suinkaan ole halvimmillaan Black Fridayna. Vaikka kyseessä on kokonaisuudessaan vuoden halvin ostospäivä, tällä hetkellä peräti 18 prosenttia tuotteista myydään keskimääräisesti kalliimmalla hinnalla kuin viimeisen kuukauden aikana, Matinvesi-Bassett kertoo.

37 prosentilla tuotteista hinta laskenut, alennusprosentit viime vuotta korkeampia

Hintaoppaan data kertoo, että tällä hetkellä palvelun listaamasta yli 800 000 tuotteesta yhteensä 37 prosentilla tuotteista hinta on laskenut marraskuun aikana. 20 prosentilla tuotteista hinta on laskenut yli 10 prosenttia. Niillä tuotteilla, joiden hinta on laskenut vähintään 10 prosenttia, keskimääräinen alennusprosentti on niinkin hyvä kuin 23.

– Kaikki edellä mainitut alennusluvut ovat korkeampia kuin Black Weekin aikana 2021 ja 2020. Tarjouksia on tarjolla enemmän, ja ne ovat parempia. Ennustamme viime vuosien datan perusteella, että tämän vuoden Black Friday on alennuksiltaan suurin, ja Black Weekin data tukee sitä. Kuluttajille on todella hyviä alennuksia löydettävissä, kunhan muistaa vertailla hintoja eri kauppojen välillä ja tarkistaa tuotteiden hintahistorian vaihtelut, Matinvesi-Bassett muistuttaa.

Hinnat keskimäärin 4,1 prosentin laskussa marraskuun alkuun verrattuna

Kun verrataan kaikkien tuotteiden hintoja, on keskimääräinen hintojen lasku marraskuun 1. päivään verrattuna tällä hetkellä 4,1 prosenttia. Viime vuoden vastaava luku oli Black Weekin aikana 3,9 prosenttia.

– Kaikkien tuotteiden hinnat ovat siis myös keskimääräisesti laskeneet marraskuussa tähän mennessä enemmän kuin viime vuonna. Tänä vuonna inflaatio on kuitenkin nostanut tuotteiden hintoja merkittävästi, minkä vuoksi esimerkiksi viime vuonna toteutuneella Black Fridayn noin viiden prosentin hintojen laskulla päästäisiin tänä vuonna vasta hintojen entiselle perustasolle, Matinvesi-Bassett kommentoi.

Hintaopas vertasi aiemmin tänä vuonna Black Fridayn suosituimpien tuotekategorioiden keskihintoja viime vuoden elo-lokakuussa ja tämän vuoden vastaavana aikana. Data osoittaa, että kuluttajahinnat ovat nousseet noissa kategorioissa viime vuodesta keskiarvollisesti 6,51 prosenttia.

Yli 70 prosenttia kuluttajista kokee Black Friday -tarjoukset epäluotettavina

Hintaoppaan lokakuussa teettämässä kuluttajatutkimuksessa kysyttiin suomalaisilta, kuinka luotettavina he pitävät kauppojen ilmoittamia Black Friday -hintoja ja alennusprosentteja normaaliin hintatasoon verrattuna. 19 prosenttia vastasi, ettei luota tarjouksiin lainkaan, ja 52 prosenttia ei juurikaan luota tarjouksiin. Vain yksi prosentti vastaajista luottaa tarjouksiin täysin.

– Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että 42 prosenttia kokee tulleensa huijatuksi suurina alennusmyyntipäivinä tai on huomannut jälkikäteen, ettei tarjous ollutkaan aito tai erityisen edullinen. Viime vuosina lisääntyneet keinotekoiset alennukset ovat varmasti omiaan lisäämään kuluttajien kriittisyyttä suuria alennuspäiviä kohtaan, Matinvesi-Bassett uskoo.