Dassault Rafale -hävittäjän suosio jatkuu hinnasta huolimatta

Ranskan Dassault Rafale -hävittäjien vienti on vetänyt kovaa viimeisen parin vuoden aikana. Yhteensä 188 koneen tilaukset vuosina 2021–2022 on hämmästyttävä suoritus ottaen huomioon, että Rafale on huomattavasti esimerkiksi nykyaikaisempaa F-35:tä kalliimpi konetyyppi, ja se on ollut käytössä jo yli 20 vuotta.

Indonesian helmikuussa 2022 tilaaman 42 koneen hankintahinnasta päästiin sopuun vasta muutama päivä sitten. Loppusummaksi on tulossa 8,1 miljardia dollaria (7,4 miljardia euroa), mikä tarkoittaa 193 miljoonaa dollaria (175 miljoonaa euroa) koneelta.

Indonesian maksujärjestely on myös mielenkiintoinen. Viime vuonna he maksoivat 1,1 miljardia dollaria kuudesta koneesta, mikä tarkoittaa 183 miljoonaa koneelta; toisesta 18 koneen erästä he maksavat 2,3 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa 128 miljoonaa koneelta ja lopuista 18 koneesta 3,7 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa 206 miljoonaa koneelta. Summat eivät sisällä huoltoja eivätkä aseita, ja koneet pitää maksaa kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Sopimuksen mukainen koneiden toimitusaikataulu on myös tiukka: kaikki 42 konetta toimitetaan Indonesiaan ensi vuoden loppuun mennessä. Syyskuussa 2021 Rafale-hävittäjien tuotantolinjalla Mérignacissa Bordeaux’n kupeessa esittelijä kertoi, että linjalla on tehty parhaimmillaan 25 konetta vuodessa, mutta kiireessä siinä on mahdollista tehdä jopa 36 konetta vuodessa. Yhden koneen kokoonpano kestää alle 10 työpäivää.

Tuotantoa voidaan kiihdyttää ottamalla käyttöön vieressä oleva toinen linja, joka on normaalisti käytössä valmistelutöitä ja päivityksiä varten. Kaksi tuotantolinjaa voisi sylkeä ulos, ainakin teoriassa, 50–72 uutta konetta vuodessa, jos työntekijöitä on riittävä määrä käytettävissä.

42 Rafalen tuotanto vajaassa kahdessa vuodessa ei siis ilmeisesti ole Dassaultille mahdoton tehtävä, mutta Dassaultin tilauskirjassa oli vuoden alussa yhteensä 164 konetta ja kahtena edellisvuonna Dassault toimitti yhteensä vain 39 konetta. Samalla tuotantovauhdilla ei yhtiö voi kuluvana vuonna jatkaa, jos se aikoo pitää kiinni Indonesian kanssa tekemästään sopimuksesta.

Ennätyskovaan hintaan Indonesia odottaa siis myös saavansa ennätysnopeita toimituksia.

Toukokuussa 2021 Kroatian tilaamat 12 käytettyä konetta maksoivat nekin 83,3 miljoonaa euroa koneelta, joten edullisia Rafalet eivät ole käytettyinäkään.

Arabiemiraattien joulukuussa 2021 tilaamat 80 uutta Rafalea olisivat hyvä hintareferenssi, mutta niiden hintaa ja toimitusaikataulua Dassault ei ole julkistanut.

Egyptin samana vuonna tilaamien 30 koneen hinnaksi tuli 3,8–4 miljardia euroa eli 127–133 miljoonaa koneelta. Indonesian koneet maksavat siis jo 35 prosenttia enemmän.

Näyttää siltä, että Dassault nostaa hintaa kysynnän kasvaessa, mikä on ymmärrettävää, koska sen täytyy saada piiskattua oman tuotantolinjan lisäksi myös kaikki 400 Rafale-tuotannon alihankkijaa huippuvauhtiin. Tämä ja ensi vuosi näyttävät, riittävätkö Dassaultin ja Ranskan rahkeet.