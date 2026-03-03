CIA:n ex-johtaja Iranin vastatoimista: Vakava virhe

Sota on laajentunut viime päivinä yhä useampaan maahan Lähi-idän alueella Iranin tehdessä ohjuksilla ja drooneilla vastaiskuja Yhdysvaltain ja Israelin yllätyshyökkäyksen jälkeen.

Israel on tehnyt tiistaina uusia ilmaiskuja hallintorakennuksiin Teheranissa ja hyökännyt lisäksi Libanoniin, josta käsin miliisijärjestö Hizbollah aloitti sotatoimet kostona Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein surmaamisesta.

Punaisen puolikuun mukaan Iranissa on saanut surmansa lähes 800 ihmistä. Öljyn ja maakaasun hinta on noussut maailmanmarkkinoilla konfliktin seurauksena.

Yhdysvaltain kenraali evp, keskustiedustelupalvelu CIA:ta johtanut David Petraeus kuvailee meneillään olevaa operaatiota massiiviseksi. Mukana on satoja lentokoneita, minkä lisäksi Iranissa sijaitsevia kohteita on moukaroitu sadoilla risteilyohjuksilla ja muilla asejärjestelmillä.

– Israelin huomio on ilmeisesti ollut Iranin hallinnon johtohahmoissa. He saavuttivat merkittävää menestystä surmaamalla ylimmän johtajan ja muita tärkeitä päättäjiä. Tämä oli aikamoinen veto, David Petraeus sanoo CNN:llä.

Lähi-idän muut valtiot halusivat pysytellä odotetun konfliktin ulkopuolella, vaikka esimerkiksi Saudi-Arabian kerrotaan yksityisesti kannustaneen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia iskemään Ali Khamenein hallintoa vastaan.

Iranin kostoiskut Bahrainiin, Qatariin, Arabiemiraatteihin, Kuwaitiin, Irakiin, Omaniin ja Jordaniaan uhkaavat vetää nämä mukaan sotaan. CIA:n ex-johtajan mukaan tämä oli suuri virhe Teheranin strategiassa.

– Persianlahden valtiot halusivat pysyä tästä kaukana, eivätkä he edes antaneet meidän käyttää tukikohtiaan useissa tapauksissa. Nyt he ovat mukana. Heidän siviilikohteitaan vastaan on hyökätty amerikkalaisten tukikohtien lisäksi, David Petraeus toteaa.

Hän uskoo, että Lähi-idän valtiot liittyvät mukaan Yhdysvaltain johtamaan integroituun ilmapuolustukseen. Iskujen jatkuessa ne voivat harkita muitakin toimia.

Häiriöt raakaöljyn ja nesteytetyn maakaasun kuljetuksille tulevat todennäköisesti jäämään lyhytaikaisiksi.

Iranin johdon eliminointi voi selittää sitä, miksi maan asevoimat ja vallankumouskaarti tulittaa ohjus- ja droonikalustoaan lähes summittaisesti joka suuntaan. Komentoketjun uskotaan pitkälti romahtaneen.

– He luultavasti toimivat aiempien päätösten ja valtuutusten pohjalta, David Petraeus sanoo.