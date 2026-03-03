Verkkouutiset

Yli 12 tankkauskonetta nousi taivaalle – operaation uusi vaihe alkaa

Yhteenotot jatkuvat Lähi-idässä.
(Kuvakaappaus) www.x.com/sentdefender
(Kuvakaappaus) www.x.com/sentdefender
  • | Julkaistu 3.3.2026
  • 9:54
  • | Päivitetty 3.3.2026
  • 11:48

Yhdysvaltain Irania vastaan käynnistämän sotilasoperaatio Epic Furyn seuraava vaihe alkaa hahmottua, toteaa Suomen Washingtonin-suurlähetystön apulaispuolustusasiamies Antti Paronen X-palvelussa.

Avointen lähteiden tiedusteluun erikoistuneet tahot ovat kiinnittäneet huomiota Flightradar24-tutkapalveluun (jutun alla), jonka mukaanyli 12 Yhdysvaltain ilmavoimien KC-135 Stratotanker -ilmatankkauslentokonetta nousi ilmaan tukikohdistaan ​​ympäri Yhdysvaltoja ja oli ylittämässä Atlantin valtamerta ja Eurooppaa todennäköisesti kohti Lähi-itää, jossa Yhdysvaltain ja Israelin operaatio Irania vastaan jatkuu.

Mainos - sisältö jatkuu alla
Mainos - sisältö jatkuu alla

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan Yhdysvallat päätti lauantaina toteuttaa ”ennaltaehkäisevän” hyökkäyksen, koska Israelin tiedettiin aloittavan oman operaationsa. Iran olisi hänen mukaansa tehnyt joka tapauksessa vastaiskuja amerikkalaisjoukkoja vastaan. Hän kertoi kovimpien iskujen olevan vasta tulossa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on todennut, että operaatio saattaisi kestää nelisen viikkoa.

Yhteenotot jatkuvat Lähi-idässä. Iran on tehnyt vastahyökkäyksiä Yhdysvaltain ja Israelin ilmaiskujen sarjaan.

30 täsmäpommin isku – liikennekamerat paljastivat Iranin johdon liikkeet
Israelin tiedustelupalvelu oli kerännyt vuosien varrella valtavan määrän dataa Teheranista.
Yle: Finnair ja ulkoministeriö keskustelleet evakuointilennoista
Lähi-idässä on tuhansia suomalaisia.
USA:n mukaan kovimmat iskut ovat vasta edessä
USA siirtää Lähi-idän alueelle lisää asevoimien kalustoa.
Mainos