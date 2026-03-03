Yli 12 tankkauskonetta nousi taivaalle – operaation uusi vaihe alkaa

Yhdysvaltain Irania vastaan käynnistämän sotilasoperaatio Epic Furyn seuraava vaihe alkaa hahmottua, toteaa Suomen Washingtonin-suurlähetystön apulaispuolustusasiamies Antti Paronen X-palvelussa.

Avointen lähteiden tiedusteluun erikoistuneet tahot ovat kiinnittäneet huomiota Flightradar24-tutkapalveluun (jutun alla), jonka mukaanyli 12 Yhdysvaltain ilmavoimien KC-135 Stratotanker -ilmatankkauslentokonetta nousi ilmaan tukikohdistaan ​​ympäri Yhdysvaltoja ja oli ylittämässä Atlantin valtamerta ja Eurooppaa todennäköisesti kohti Lähi-itää, jossa Yhdysvaltain ja Israelin operaatio Irania vastaan jatkuu.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan Yhdysvallat päätti lauantaina toteuttaa ”ennaltaehkäisevän” hyökkäyksen, koska Israelin tiedettiin aloittavan oman operaationsa. Iran olisi hänen mukaansa tehnyt joka tapauksessa vastaiskuja amerikkalaisjoukkoja vastaan. Hän kertoi kovimpien iskujen olevan vasta tulossa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on todennut, että operaatio saattaisi kestää nelisen viikkoa.

Yhteenotot jatkuvat Lähi-idässä. Iran on tehnyt vastahyökkäyksiä Yhdysvaltain ja Israelin ilmaiskujen sarjaan.