Charlie Kirkin surmaajan luodeista löytyi poliittinen viesti

Konservatiiviaktivisti ja nuorisovaikuttaja Charlie Kirkin surmaaja on yhä karkuteillä, mutta Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on löytänyt ammuskelussa käytetyn metsästyskiväärin.

Tutkijat ovat The Wall Street Journalin mukaan löytäneet aseesta ammuksia, joihin oli kaiverrettu transsukupuolisuuteen ja antifasistiseen ideologiaan liittyviä ilmaisuja.

Ampumapaikan läheltä löydetty ase oli WSJ:n lähteiden mukaan kääritty pyyhkeeseen. Lippaasta löytyi kolme luotia, joihin oli kaiverrettu tekstiä.

Charlie Kirk ammuttiin kesken keskustelutilaisuuden Utah Valley -yliopistossa. Paikalla oli 3 000 pääosin nuorta kuulijaa.

Karkuteillä oleva ampuja on paikallisen poliisin mukaan korkeakouluikäinen mies.

– Epäilty sulautui hyvin yliopistoympäristöön, komissaari Beau Mason kertoi WSJ:n mukaan.

Charlie Kirk oli presidentti Donald Trumpin vankka tukija. Presidentti on ilmoittanut myöntävänsä Kirkille postuumisti Yhdysvaltain korkeimman siviileille myönnettävän kunniamerkin.

– Charlie oli sukupolvensa jättiläinen, vapauden puolustaja ja miljoonien ihmisten inspiraatio. Rukouksemme ovat hänen ihanan vaimonsa Erikan ja heidän kauniiden lastensa kanssa – upeita ihmisiä kaikki. Kaipaamme häntä syvästi. En kuitenkaan epäile, etteikö Charlien ääni ja rohkeus, jota hän sytytti lukemattomien ihmisten ja erityisesti nuorten sydämiin, yhä eläisi edelleen, Trump sanoi.