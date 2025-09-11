Yhdysvalloissa viranomaiset jatkavat salamurhatun konservatiiviaktivisti Charlie Kirkin surmaajan etsintää.

Nuorisovaikuttaja ja presidentti Donald Trumpin vankka tukija ammuttiin kesken keskustelutilaisuuden Utah Valley -yliopistossa. Paikalla oli 3 000 pääosin nuorta kuulijaa.

Avoimesta julkisesta debatista tunnettu Charlie Kirk vastaili kysymyksiin ”todista, että olen väärässä”-teltalla luodin osuttua hänen kaulaansa. Hän menehtyi myöhemmin sairaalassa. Poliisi ehti pidättää kaksi henkilöä, jotka kuitenkin vapautettiin myöhemmin.

Tilaisuutta kuvannut opiskelija Porter Lafeber sanoo Kirkin olleen poliittinen esikuva hänen ikäisilleen nuorille. Lafeber oli editoimassa videotaan, kun hän kuuli yhden laukauksen.

– Charlie putosi tuoliltaan, kaikki joutuivat paniikkiin ja juoksivat eri suuntiin, opiskelija kertoo BBC:lle.

Republikaanien entinen osavaltioedustaja Phil Lyman sanoo olleensa lavalla Charlie Kirkin kanssa hänen aloittaessaan puhetta, mutta siirtyneensä kauemmas ennen välikohtausta.

– Tämä on todella merkittävä hetki Amerikassa. Hän oli ehkä vaikutusvaltaisin henkilö nuorille erityisesti konservatiivisessa liikkeessä. Seuraukset tulevat olemaan merkittäviä, ja toivon ihmisten ymmärtävän Charlien edustamat asiat. Hänen kristilliset arvonsa, rakkautensa vapautta ja perhettään kohtaan, Phil Lyman toteaa.

– Ihmisten ei pitäisi pelätä, sillä uskon jonkun yrittävän pelotella meitä pois näiden periaatteiden ääreltä, ex-poliitikko jatkaa.

Venäjän johdosta on kuultu erikoisia reaktioita tapauksen tiimoilta. Ukraina-neuvottelijana toiminut valtion sijoitusrahaston johtaja Kirill Dmitriev jakoi sosiaalisessa mediassa videota, jossa vasemmistolaisten väitettiin ”juhlivan täysillä” Charlie Kirkin surmaamista.

Värikkäistä kommenteistaan tunnettu ex-presidentti Dmitri Medvedev väitti murhan olevan yhteydessä vasemmistoliberaaleihin, jotka tukevat ”banderiittien Kiovaa”. Medvedevin mukaan Ukrainaa tukevat amerikkalaiset tulevat samalla tukeneeksi ”murhaajia”.

Meduza-media huomauttaa Charlie Kirkin lausuntojen heijastelleen läheisesti Donald Trumpin kantoja. Kirk arvosteli Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyä helmikuussa katastrofaalisen Valkoisen talon tapaamisen jälkeen.

Konservatiivivaikuttajan ääni oli kuitenkin muuttunut heinäkuussa, jolloin hän suhtautui yhä kriittisemmin Venäjän johtoa kohtaan. Kirk sanoi Vladimir Putinin välttävän sotilaiden värväämistä Moskovasta tai Pietarista, jotta saisi varmistettua Venäjän valtaeliitin passiivisen tuen sotatoimille.

Political crimes and assasinations have been carried out lately by a variety of left-wing liberal scum who support Banderite Kiev. Fico, Kirk. Who's next? Maybe it's time for the MAGA team to realize that by supporting Ukraine, they're supporting murderers. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 10, 2025