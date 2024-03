Cern heittää ulos loputkin ydinfysiikan yhteistyötä Venäjän kanssa tekevät

Ydinfysiikan tutkimuskeskus Cern lopettaa loputkin yhteistyöstään Venäjän kanssa. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto Ria Novosti.

– Meillä on tällä hetkellä vajaa 500 ihmistä, joilla on yhteyksiä venäläisiin organisaatioihin. Suurin osa heistä ei asu Sveitsissä, Cernin viestintäjohtaja Arnaud Marsollier kertoi Ria Novostille.

– Yhteistyösopimuksemme päättyy marraskuun lopussa.

Cernin mukaan venäläisiin organisaatioihin liittyvien ihmisten työt hadronitörmäyttimen parissa jaetaan toisten toimijoiden kesken. Hadronitörmäytin on Sveitsin ja Ranskan rajalla sijaitseva maailman suurin hiukkaskiihdytin. Sen avulla on löydetty esimerkiksi Higgsin bosoni. Venäjä on osallistunut valtavan laitteiston rakentamiseen, ja sillä oli Cernissä tarkkailijavaltion status. Status päätettiin maaliskuussa 2022, kun Venäjä oli juuri hyökännyt Ukrainaan.

Kesällä 2022 Cern ilmoitti, ettei se tule jatkamaan Venäjän kanssa voimassa olleita yhteistyösopimuksia eikä tekemään uusia. Tiistaina Arnaud Marsollier painotti erikseen, ettei Cern saa Venäjältä rahoitusta.

Venäjän tiedeakatemia ilmoitti RBK-kanavalle, että pitää Cernin ratkaisua ”poliittisena”. Tiedeakatemian mielestä ratkaisusta on haittaa paitsi Venäjälle, myös Cernille itselleen. Tiedeakatemian Novosibirskissa sijaitsevan Budkerin ydinfysiikkainstituutin johtaja sanoi RBK:lle, että Cern jatkaa vielä heidän kanssaan työskentelyä, mutta instituutin työntekijät ovat itse ryhtyneet jakamaan tehtäviä kollegoilleen muissa maissa.