Carlsberg sanoo Venäjän varastaneen liiketoimintansa – ”yhyy”

Panimoyhtiö Carlsbergin toimitusjohtaja Jacob Aarup-Andersen sanoo, että Venäjä varasti yrityksen liiketoiminnot Venäjällä.

– Emme aio tehdä Venäjän hallituksen kanssa kauppaa, joka jotenkin oikeuttaisi meitä saamaan liiketoimintamme takaisin haltuumme, Aarup-Andersen sanoi lehdistötilaisuudessa toimittajille Financial Timesin mukaan.

Toisin kuin monet muut kansainväliset yhtiöt, Carlsberg jatkoi liiketoimintojaan Venäjällä Ukrainassa aloitetun hyökkäyssodan alettua.

Carlsbergin toiminta Venäjällä loppui sen jälkeen, kun Venäjän viranomaiset takavarikoivat kaikki yhtiön paikalliset varat Venäjällä. Tämä tapahtui pian sen jälkeen, kun Carlsberg oli ilmoittanut irtisanovansa lisenssisopimuksen venäläisen tytäryhtiönsä kanssa.

– Ei ole mitään keinoa kiertää sitä tosiasiaa, että he [Venäjän viranomaiset] varastivat liiketoimintamme Venäjällä emmekä aio auttaa heitä saamaan näyttämään sitä lailliselta, Aarup-Andersen sanoi.

Carlsbergin toimitusjohtajan valitukset eivät saa johtavan Putin-kriitiklo Bill Browderin hyväksyntää.

– Yhyy. Heidän [Carlsbergin] olisi pitänyt lähteä, kun kaikki muutkin olivat poistumassa Venäjältä sen sijaan, että he olisivat jatkaneet toimintaansa ja toivoneet voittoa, Browder kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

