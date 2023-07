Carl Bildt: Ukrainan Nato-jäsenyys tulee toteutumaan

Vaikka Ukrainan Nato-jäsenyys ei edennytkään puolustusliiton Naton huippukokouksessa, eikä jäsenyyden toteutumisesta ole epäilystäkään. Näin sanoo Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt GZERO Median julkaisemassa analyysissä. Pitkän uran Ruotsin politiikassa tehnyt Bildt tunnetaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijana ja ahkerana kommentaattorina.

Ukraina oli toivonut kokouksessa tiekarttaa Nato-jäsenyytensä toteutumiselle. Vaikka puolustusliitto korosti tukeaan Ukrainalle maan puolustautuessa Venäjän hyökkäykseltä, ei Ukrainan Nato-prosessille kuitenkaan laadittu tarkempaa aikataulua.

Ukrainan Nato-jäsenyyttä kannattavan Bildtin mukaan asia ei kuitenkaan tule jäämään tähän. Ex-pääministerin mukaan Ukraina tulee ennemmin tai myöhemmin olemaan puolustusliiton jäsen. Hän ei myöskään pidä kummallisena sitä, ettei prosessi edennyt Ukrainan toivomalla tavalla vielä Vilnassa.

– Maa on tällä hetkellä sodassa, Bildt sanoo.

– Mutta samaan aikaan ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö Nato ja etenkin G7-maat antaneet Ukrainalle merkittäviä sitoumuksia vahvistaa Ukrainan asevoimia pidemmällä aikavälillä ja integroida ne Natoon.

Naton seuraava huippukokous pidetään ensi vuonna Washingtonissa.

– On varmaa, että Washingtonin kokouksessa ensi vuonna tullaan keskustelemaan paljon siitä, koska Naton muodollisesti on hyväksyttävä Ukraina jäsenekseen, Bildt ennustaa.

Ukraina tullaan aikanaan hyväksymään myös EU:n jäseneksi, Bildt arvioi. Hän toivoo Ukrainan EU-jäsenyyden etenevän vielä tämän vuoden puolella.

Ukraine will (eventually) be a member of NATO

"There's no question about it," says @carlbildt

Europe #In60Secondshttps://t.co/iELNVMu3xv pic.twitter.com/Xmb11a5hwv

— GZERO Media (@gzeromedia) July 14, 2023