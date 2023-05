Carl Bildt: Natolla on nyt mahdollisuus korjata historiallinen virheensä

Vilnassa heinäkuussa kokoontuvalla Natolla on edessään ratkaiseva huippukokous ja mahdollisuus korjata menneisyydessä tehdyt virheet. Näin kirjoittaa pitkäaikainen ulkopoliitikko, Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt Project Syndicaten kolumnissaan.

Bildt viittaa kolumnissaan 15 vuoden takaisiin tapahtumiin. Vuonna 2008 Bukarestissa kokoontunut Nato keskusteli Ukrainan ja Georgian mahdollisista jäsenyyksistä, ja etenkin Yhdysvaltojen presidentti George W. Bush suhtautui liittouman laajentumiseen positiivisesti. Ranska ja Saksa eivät kuitenkaan Ukrainan ja Georgian jäsenyydelle lämmenneet, ja Vladimir Putinin Venäjä torjui ajatuksen jyrkästi.

Nato päätyi pahimpaan mahdolliseen kompromissiin, Bildt kirjoittaa, ”ja olemme kaikki saaneet elää sen seurausten kanssa”. Bukarestin kokouksen päätteeksi Nato otti periaatteellisesti myönteisen kannan Ukrainan ja Georgia Nato-jäsenyyksien edistämiseen, mutta käytännön toimet jäivät vähäisiksi ja aikataulu hämärän peittoon.

– Jäsenyyden ovi vaikutti olevan auki, ruokkien sekä Venäjän liekkejä että nostaen jäsenyyden kannattajien odotuksia, Bildt kirjoittaa.

Todellisuudessa tilanne ei ollut muuttunut miksikään, eikä Ukrainan ja Georgian Nato-jäsenyys ollut toteutumassa, Bildt toteaa.

Nyt, 15 vuotta Bukarestin huippukokouksen jälkeen, tilanne on uusi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on käännyttänyt ukrainalaiset Nato-jäsenyyden taakse. Ukraina on hakenut Nato-jäsenyyttä, ja etenkin Itä-Euroopassa puolustusliiton toivotaan nyt valmistelevan Ukrainalle konkreettisen tiekartan jäsenyyteen. Bukarestin huippukokouksen epävarmoja lupauksia ja tyhjiä sanoja ei saa toistaa, Bildt kehottaa kolumnissaan.

Samalla ruotsalainen myöntää, että Ukrainan Nato-jäsenyys tuskin on tällä hetkellä kenenkään ensisijainen prioriteetti.

– Lähikuukausina Ukrainan konkreettinen tukeminen tulee olemaan tärkeämpää kuin muodolliset sitoumukset paperilla, Bildt kirjoittaa.

Läntisissä pääkaupungeissa Ukrainan Nato-jäsenyyttä ei Bildtin mukaan pidetä välittömänä tavoitteena. Yhdysvalloissa etenkin republikaanipuolueessa tietyt tahot suhtautuvat jo nyt Ukrainan tukemiseen varauksella, ja jatkokaudelle pyrkivä presidentti Joe Biden tuskin haluaa antaa vastustajilleen lyömäasetta asettumalla Ukrainan nopean Nato-jäsenyyden kannalle, arvioi Bildt.

Ukrainan tukijat haluavat Vilnassa kuitenkin välttää Bukarestin virheet, Bildt toteaa.

– Sanaseppojen on keksittävä ratkaisu, joka tarjoaa Ukrainalle selkeän tien kohti jäsenyyttä, vaikka se ei heti toteudukaan. Tosin kun vuonna 2008, ei jäsenyyden toteutumisesta saa olla epäselvyyttä. Ukrainan turvallisuus on avain Euroopan vakauteen, ja tulee olemaan sitä vuosikymmenien ajan.

– Nato perustettiin torjumaan hyökkäyksen vaaraa sekä turvaamaan Eurooppaa. Vilnan kokouksessa vaakalaudalla ei pelkästään ole Ukrainan, vaan koko liittouman tulevaisuus, Bildt päättää. u