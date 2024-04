Carl Bildt: Israelin isku oli varoitus

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri, ulkopolitiikan asiantuntijana tunnettu Carl Bildt arvioi Israelin perjantaisen iskun olleen ennen kaikkea varoitus Iranille. Rauhanvälittäjänä Balkanilla toimineen ja European Council on Foreign Relations-ajatushautomon puheenjohtajana vaikuttavan Bildtin mukaan maltti vaikuttaisi tällä hetkellä voittaneen Israelin ja Iranin konfliktissa.

Iran iski viime viikonloppuna ennennäkemättömällä tavalla Israeliin sadoilla ohjuksilla ja lennokeilla. Israel ja sen kumppanit onnistuivat torjumaan valtaosan ohjuksista, ja Israel teki varhain perjantaina kostoiskun Iraniin. Lähi-idän kostonkierteen on pelätty johtavan jopa laajan sodan syttymiseen, mutta Iranin reaktio Israelin rajatuksi kuvailtuun isku on toistaiseksi ollut pidättyväinen.

Iranin medioissa Israelin perjantaista iskua on vähätelty, Bildt huomauttaa.

– Toistaiseksi kaikki hyvin, Iran vähättelee yhä Israelin kostoa, joka oli vastaus Iranin kostolle, joka oli vastaus… Harkitsevammat tahot näyttäisivät olevan tällä hetkellä niskan päällä Teheranissa.

– Oletan Israelin iskun olleen varoitus siitä, että se voi operoida Iranin ilmatilassa käytännössä huomaamatta, Bildt arvioi.

So far so good with 🇮🇷 continuing to downplay the 🇮🇱 retaliation of the 🇮🇷 retaliation of…. Cooler heads in Teheran seems to have prevailed for the time being. I guess the 🇮🇱 strike was a warning that it can operate in 🇮🇷 airspace virtually undetected. pic.twitter.com/CXYkOW7MR9

