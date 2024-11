Vaalitulokseen pettyneet töhrivät USA:n suurlähetystön Lontoossa

Yhdysvaltain suurlähetystö Lontoossa joutui keskiviikkona ilkivallan kohteeksi, kun Just Stop Oil -järjestön aktivistit töhrivät rakennuksen muurin oranssilla maalilla.

Aktivistit olivat pettyneitä USA:n vaalitulokseen ja Donald Trumpin valintaan.

– Tänä aamuna maailma heräsi huomatakseen, että se on luisunut syvemmälle fasismiin ja ilmaston romahdukseen. Trumpin voitto vaarantaa tavallisten ihmisten elämän kaikkialla, järjestö kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Niin kauan kuin demokratia on yritysten etujen ja miljardöörien kaappaamana, se ei pysty toteuttamaan ihmisten huutamaa muutosta, päivityksessä todetaan.

🧯 US EMBASSY PAINTED ORANGE AS WE REJECT FASCISM

This morning the world wakes to find it has slipped further into fascism as well as climate breakdown. Trump's win puts the lives of ordinary people at risk, everywhere.

Political systems that can be bought by big oil have no… pic.twitter.com/5OuFgH1B70

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) November 6, 2024