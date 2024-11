Alexander Stubb: Olen varma, että USA:n uuden hallinnon kanssa tullaan toimeen

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi virka-asunnollaan Helsingin Munkkiniemessä Yhdysvaltain presidentinvaalien tulosta.

– Amerikkalainen demokratia on puhunut, tulos oli selvä, Stubb totesi.

– Monet suomalaiset ovat seuranneet vaaleja tarkkaan. Ilmassa on ollut kysymyksiä, huoliakin. Demokratia johtaa usein muutokseen. Suomen ulkopoliittinen linja on vakaa. Sen pohjalta Suomen ja Yhdysvaltain läheinen yhteistyö jatkuu myös uuden hallinnon kanssa. Tätä olemme valmistelleet viimeisten kuukausien aikana.

Presidentti sanoi, että Eurooppaa ja Yhdysvaltoja sitovat läntiset arvot, kuten demokratia, vapaus ja ihmisoikeudet.

– Pidämme huolen siitä, että Eurooppa tekee enemmän oman turvallisuutensa eteen. Tämä oli selvää jo ennen vaaleja. Suomi on Natossa turvallisuuden tuottaja, ei sen kuluttaja.

Stubb sanoi, että Eurooppa on Yhdysvalloille tärkeä kumppani myös kaupassa ja teknologiassa.

– Näemme mahdollisuudet, joita yhteistyö tarjoaa molemmille puolille Atlanttia.

– Toivon, että voimme yhdessä ratkoa jatkossakin maailman keskeisiä ongelmia. Näitä ovat esimerkiksi Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Lähi-idän tilanne. Eurooppa on Yhdysvalloille kumppani myös Kiinaan liittyvien haasteiden ratkaisemisessa.

Tiedotustilaisuudessa Stubbilta kysyttiin, pitäisikö Euroopan johtajien järjestää kriisikokous Trumpin valinnan takia. Tälle Stubb ei näe mitään syytä ja tarvetta.

Hän totesi, että suomalaiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvat maltti ja rauhallisuus.

– Olisi hätävarjelun liioittelua ruveta järjestämään mitään kriisikokouksia.

– Olen ihan varma siitä, että Yhdysvaltain uuden hallinnon kanssa tullaan myös toimeen. Yhdysvaltojen läheisin liittolainen on Eurooppa. Nyt on hyvin tärkeää, että myös eurooppalaiset johtajat ymmärtävät sen, että meidän on otettava vastuuta yhä enemmän omasta puolustuksestamme. Meidän pitää ylläpitää hyviä transatlanttisia suhteita riippumatta siitä, kuka on Yhdysvaltain presidentti.