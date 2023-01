Budjettipäällikkö Ylelle: Velkaantuminen on saatava pysähtymään

Valtionvelan korkokulut tulevat kasvamaan reilusti. Vielä viime vuonna Suomen valtio maksoi sille rahaa lainanneille sijoittajille 840 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriön budjettipäällikön Mika Niemelän mukaan korkomenot tulevat tänä vuonna olemaan noin 2,6 miljardia euroa.

– Valtavalla loikalla tullaan ylöspäin, kun katsoo lähihistoriaa, hän sanoo Ylen uutisille.

Korkomenojen kasvu ei näytä pysähtyvän tähän vuoteen, vaan tulevina vuosina menojen odotetaan kasvavan. Valtiokonttorin rahoituspäällikkö Mika Tasa muistuttaa, että valtiolla on kymmeniä eripituisia lainoja, joista osassa on vielä lähes nollakorko.

– Vähitellen velkaa erääntyy ja kun sitä uusitaan, se korvaantuu korkeampikorkoisilla lainoilla, jotka vähitellen vaikuttavat kokonaismäärään ja korkomenot kasvavat, kertoo Tasa Ylelle.

Mika Niemelän mukaan 1990-luvun kaltaisia yli viiden miljardin korkomenoja ei tällä erää tarvitse pelätä. Parin vuoden kuluttua summa voi budjettipäällikön mukaan olla noin 3,5 miljardia euroa.

– Talouden ja korkokehityksen ennustaminen on kuitenkin tällä hetkellä erittäin vaikeaa, huomauttaa Niemelä.

Niemelän mukaan velka on kasvanut 15 vuoden ajan. 2010-luvun toimintaympäristö on ollut vaikea, johon sisältynyt useita kriisejä. Vuodesta 2020 velan kasvu on kiihtynyt entisestään.

Niemelän mukaan velkaantuminen pitäisi saada pysähtymään. Nykypäätöksillä tähän ei ole tulossa muutosta, ja jos uusia päätöksiä ei tehdä, niin on mahdollista, että sillä on vaikutusta siihen, miten valtio saa rahoitusta.

– Korkoihin käytettävä summa on pois jostain muusta tai se lisää valtionvelkaa, niin kuin se tällä hetkellä tekee.