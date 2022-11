Brittitutkija: Ukrainassa ei nähdä talvisodan toisintoa

Arvostettu brittiläinen sotahistorian tutkija Jeremy Black arvioi virolaiselle Postimees -lehdelle, että Ukrainassa ei tapahdu toisintoa Suomen ja Neuvostoliiton välisestä talvisodasta.

– Rinnastus on mielenkiintoinen, olen itsekin käyttänyt sitä. Tässä on kuitenkin eroja. Kuten tiedätte, ensimmäisellä yrityksellä neuvostoliittolaiset hyökkäsivät erittäin laajalla rintamalla huonosti valmistautuneilla joukoilla. Tämän jälkeen he keskittyivät Mannerheim-linjaan ja onnistautuivat murtautumaan sen läpi tykistönsä avulla. Heitä auttoi se, että suomalaisesta puolustuksesta puuttui syvyyttä, Black kertoo.

Hän muistuttaa, että Suomi oli myös täysin yksin sodassa.

– Tärkeämpi ero on se, että Ukraina on nyt tosiasiallisesti osa koalitiota. Koalitiolla en tarkoita, että muut maat ovat sodassa Ukrainan rinnalla, hän toteaa.

– Ukraina on koalitiossa siinä mielessä, että siellä on valtava määrä (lännen) aseita ja Ukrainan ehtyviä varastoja täydennetään. Tilanne on hyvin erilainen kuin Suomessa vuonna 1940.

Tästä syystä Ukrainalla on historioitsijan mukana hyvä edellytykset välttää epäreilu rauhansopimus, johon Suomi joutui suostumaan.

– Suuri osa Venäjän paremmista tykistöistä on murskattu Ukrainassa. Toiseksi venäläiset käyttäneet suuren osan varusteistaan. Jos odotamme Venäjän armeijan taistelukyvyn paranemista, se tarkoittanee kuolleisuutta, jos käyttöön otetaan erilaisia asejärjestelmiä. Siksi ydinaseista ollaan huolissaan. Jos venäläiset kuitenkin jatkavat entisellään, on erittäin vaikea nähdä heidän voittavan Ukrainassa.