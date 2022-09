Brittitiedustelun mukaan Vostok-harjoitus ei kohenna Venäjän taistelukykyä

Ukrainan sodasta huolimatta Venäjän armeija aloitti 1. syyskuuta vuosittaisen yhteisen strategisen yhteisharjoituksensa Vostok 22:n.

Väitettyjen 50 000 sotilaan sijaan tämän vuoden Vostok 2022 -sotaharjoitukseen Kiinan, Intian ja joidenkin muiden maiden kanssa osallistuu enintään 15 000 venäläissotilasta, sanoo Britannian puolustusministeriö viitaten tiedusteluraportteihinsa.

– Tämä on noin 20 prosenttia viimeisimpään Vostok-harjoitukseen vuonna 2018 osallistuneista joukoista, raportti kertoo.

Brittiedustelun mukaan ”Venäjän sotilaallinen suorituskyky Ukrainassa on osoittanut, että sen sotilaalliset strategiset harjoitukset, kuten Vostok, eivät ole pystyneet ylläpitämään armeijan kykyä suorittaa laajamittaisia ja monimutkaisia operaatioita”.

– Tällaiset tapahtumat ovat vahvasti käsikirjoitettuja, ne eivät rohkaise aloitteellisuutta, ja niiden ensisijaisena tarkoituksena on tehdä vaikutus Venäjän johtajiin ja kansainväliseen yleisöön, raportissa todetaan.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 2 September 2022

