Brittitiedustelu: Venäjän suorituskyvystä ristiriitaisia tietoja

Itä- ja Etelä-Ukrainassa on ollut merkittäviä operaatioita viimeisen kahden vuorokauden aikana, kertoo Britannian tuore tiedusteluraportti.

Raportin mukaan Ukrainan vastahyökkäys on edistynyt joillakin alueilla, mutta toisaalla edistys on ollut hitaampaa.

– Joillakin alueilla Ukrainan joukot ovat todennäköisesti edistyneet hyvin ja tunkeutuneet Venäjän puolustuslinjaan. Toisissa maissa Ukrainan kehitys on ollut hitaampaa, raportissa kirjoitetaan.

Venäjän puolustuskyvystä on saatu monenlaista tietoa.

– Venäjän suorituskyky on ollut ristiriitaista: jotkut yksiköt suorittavat todennäköisesti uskottavia puolustusoperaatioita, kun taas toiset ovat vetäytyneet epäjärjestyksessä.

Tietojen mukaan venäläisiä kuollut joukkojen vetäytyessä Venäjän omien miinakenttien yli.

Venäjä on myös pyrkinyt suorittamaan taktisia ilmaiskuja, joita parhaillaan kohdistetaan erityisesti Etelä-Ukrainaan. Iskujen menestyksestä ei ole tarkkaa tietoa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 June 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Sr1VlSp8Hy

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lBSwEVN2pH

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 10, 2023