Brittitiedustelu: Venäjän armeijassa alhaista moraalia ja huonoa yhteenkuuluvuutta

– Taktisella tasolla on lähes varmasti paheneva pula pätevistä venäläisistä nuoremmista upseereista organisoimaan ja johtamaan juuri mobilisoituja reserviläisiä, ministeriö toteaa tviittiketjussaan.

Myös etniset erimielisyydet näyttävät nousevan pintaan.

– Silminnäkijöiden todistajanlausunnot viittaavat siihen, että värvätty mies ampui 11 venäläissotilasta Belgorodin lähellä 15. lokakuuta, kun upseeri oli kommentoinut loukkaavasti etniseen vähemmistöön kuuluvia värvättyjä.

Britannian puolustusministeriö arvioi, että huono alemman tason johtajuus todennäköisesti heikentää jo ennestään alhaista moraalia ja huonoa yhteenkuuluvuutta monissa Venäjän joukkojen osissa.

Myös ylemmällä tasolla tuulee.

– Neljä viidestä kenraalista, jotka johtivat suoraan helmikuussa tapahtuneen hyökkäyksen osia, on nyt erotettu. Heidän vaihtonsa eivät ole toistaiseksi parantaneet Venäjän suorituskykyä taistelukentällä.

– Komennon jatkuvuuden puute on todennäköisesti häiritsevämpää kuin länsimaisissa armeijoissa, koska Venäjän sotilasopin mukaan suunnitelmien laatiminen on suurelta osin henkilökohtaisesti komentajan vastuulla, eikä laajemman esikunnan yhteisenä ponnistuksena, brittitiedustelu arvioi.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 October 2022

Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 19, 2022