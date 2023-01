Brittitiedustelun mukaan Venäjä tuskin saartaa Bahmutia lähiaikoina

Huolimatta Bahmutiin kohdistuvasta lisääntyneestä paineesta, Venäjä tuskin saa sitä saarrettua lähiaikoina, Britannian puolustusministeriö kertoi tämän uusimmassa tiedusteluraportissaan.

Raportin mukaan Venäjän ja Wagnerin palkkasoturijoukot ovat viimeisten neljän päivän aikana edenneet taktisesti pieneen Donbasin Soledarin kaupunkiin ja hallitsevat todennäköisesti suurimman osan siitä.

Soledar sijaitsee kymmenen kilometriä Bahmutista pohjoiseen, jonka valloittaminen on todennäköisesti edelleen Venäjän tärkein välitön operatiivinen tavoite. Britannian tiedustelun mukaan Venäjän Soledar-akseli on erittäin todennäköinen yritys saartaa Bahmut pohjoisesta ja häiritä Ukrainan viestintälinjoja.

Osa taisteluista on keskittynyt alueen aeteläpuolella olevien 200 kilometriä pitkien, käytöstä poistettujen suolakaivostunnelien sisäänkäynteihin. Molemmat osapuolet ovat todennäköisesti huolissaan siitä, että niitä voitaisiin käyttää soluttautumiseen linjojensa taakse.

– Bahmutiin kohdistuvasta lisääntyneestä paineesta huolimatta Venäjä ei todennäköisesti piiritä kaupunkia lähiaikoina, koska Ukrainan joukot ylläpitävät vakaita, syviä puolustuslinjoja a hallitsevat huoltoreittejä, Britannian puolustusministeriö sanoo.

Find out more about the UK government's response: https://t.co/aFDNytdSEu

Colonel Yuriy Yurchyk.

Killed in action in Soledar.

A heavy battle is boiling right now as Russia throws in a giant force to seize the remains of that city in Donbas. pic.twitter.com/9pg2grxBtp

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) January 10, 2023