Brittitiedustelu: Bahmutin taistelu näyttää hyytyneen

Britannian lauantaina julkaistun tiedusteluraportin mukaan Venäjän hyökkäys Bahmutissa näyttää hyytyneen.

Raportin mukaan hyytyminen johtuu todennäköisesti Venäjän joukkojen kärsimistä merkittävistä tappioista. Myös Ukraina on kärsinyt mittavista tappioista puolustaessaan aluetta.

Brittitiedustelun mukaan Venäjälle on aiheutunut ongelmia myös palkka-armeija Wagnerin sekä Venäjän puolustusministeriön väliset kiistat. Wagner ja ministeriö ovat molemmat tuoneet joukkojaan alueelle.

Venäjä vaikuttaa palaavan puolustavaan toimintamalliin, kun sen hyökkäys ei ole tuottanut tuloksia.

Brittitiedustelun mukaan Venäjä todennäköisesti siirtää toimintansa painopistetta Avdiivkaan Bahmutin eteläpuolelle ja Kremina-Svatovelle pohjoiseen. Venäjä pyrkii näin vakauttamaan etulinjaansa.

Taistelu Bahmutin hallinnasta on kestänyt jo kuukausia. Myös Ukrainan armeijan ylipäällikkö on sanonut, että taistelu on “vakautumassa”, kertoo BBC.

Bahmutin hallinnalla on molemmille osapuolille lähinnä symbolista arvoa. Bahmutin kaupunki sijaitsee Itä-Ukrainassa. Ennen sotaa siellä asui yli 75 000 ihmistä.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 March 2023.

