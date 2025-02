Brittitankki taistelee Venäjän maaperällä – ”Se toimii kuin rasvattu”

Viime elokuussa ukrainalaisjoukot hyökkäsivät Venäjän vastaisen rajan yli Kurskin alueelle ja valtasivat muun muassa Sudzhan kaupungin. Nyt rintamalinjaa vartioi Ukrainan eliittijoukkoihin kuuluva 82. ilmarynnäkköprikaati, tukenaan brittiläiset Challenger 2 -panssarivaunut. Asiatsa kertoo Ukrainan valtiollinen United24 -media.

Yrityksistä huolimatta Venäjä ei ole onnistunut työntämään ukrainalaisia rajan taakse. Alueelle on lähetetty jopa pohjoiskorealaisia joukkoja, tuloksetta.

82. prikaati oli ensimmäisten joukossa valtaamassa Kurskin aluetta. Challenger-vaunut joutuivat siis heti tositoimiin venäläisiä vastaan.

– Se toimi kuin rasvattu, kertoo eräs sotilas.

Tällä hetkellä prikaati on puolustusasemissa. Tavoitteena on estää venäläisten eteneminen. Panssarivaununkuljettaja Oleksandrin mukaan tehtävästä on suoriuduttu toistaiseksi melko hyvin.

– Jos vihollinen yrittää vallata jonkun rintaman osan, olemme valmiita pysäyttämään heidät, Oleksandr toteaa.

– Tulokset ovat olleet, sanotaanko, kiitettäviä.

Prikaatin käyttämät Challenger 2 -panssarivaunut ovat länsivalmisteisia, mutta eivät kuitenkaan järin uusia. Vaunu suunniteltiin 1980- ja 1990-lukujen taitteessa, ja viimeinen Challenger rullasi ulos tehtaalta vuonna 2002.

Challengereita ei siis ole suunniteltu moderniin droonisotaan. Tämä on pakottanut ukrainalaiset innovoimaan.

– Käytämme itsetekemiämme lisäpanssarilaattoja ja runkovahvisteita, Oleksandr kertoo.

Kaikki viritelmät eivät ole kuitenkaan osoittautuneet yhtä tehokkaaksi. Prikaati yritti muun muassa venäläisten kamikaze-droonien torjumista isoilla panssarin yläpuolelle kiinnitettävillä verkoilla, mutta pian kävi ilmi, etteivät verkot juuri tarjonneet suojaa.

Yksikkö onkin havainnut, että paras suoja drooneja vastaan onkin verkkojen ja panssarien sijaan elektroninen sodankäynti.

Challengerin yksi vahvuus on sen panssarointi. Toisin kuin monet vanhemmat neuvostopanssarit, Challenger voi selvitä jopa viidestä drooni-iskusta. Panssarointi takaa myös sen, että vaikka vaunun kriittiset osat vaurioituisivat, on miehistöllä riittävästi aikaa evakuoimiseen.

Käytännön esimerkki Challengerin panssarin vahvuudesta nähtiin hyökkäyksen alkuvaiheessa.

– Kaksi helikopteria tuli ja avasi tulen. Yksi ammus osui tykkitorniin, mutta ei läpäissyt sitä. Vaunu kesti, kertoo eräs sotilas.

Sota Kurskin alueella jatkuu Challengerien tukemana. Prikaatin sotilaille taistelu Venäjän maaperällä ei käytännössä eroa muista rintamista.

– Rintama ei eroa Zaporizhzhiasta, Donetskista, Luhanskista tai Vovtšanskista. Ainoa ero on, että kartalla olemme Kurskin alueella, sotilas tiivistää.