Brittilehti hehkuttaa: Helsinki on nyt parhaimmillaan

Brittiläinen Telegraph-lehti luettelee artikkelissaan eurooppalaisia kaupunkeja, joiden sanotaan olevan parhaimmillaan talvella. Espanjan Sevillan ja Suomen Helsingin kerrotaan ”loistavan kirkkaimmin” talvikuukausien aikana.

Brittilehti huomauttaa, ettei kesäkuun ja syyskuun välille ajoittuva perinteinen huippusesonki ole välttämättä paras aika matkailla. Viime kesinä Välimeren alueella on kärvistelty ennätyshelteissä, jotka ovat johtaneet laajoihin maastopaloihin esimerkiksi Kreikassa.

Kaupunkien sanotaan olevan parhaimmillaan muuten kuin kesähelteillä, jolloin junat ja bussit muuttuvat helposti tuskallisen kuumiksi. Museoihin, taidenäyttelyihin ja kirkkoihin voi olla miellyttävämpää tutustua sesongin ulkopuolella. Joulumarkkinat ja muut talvikauden tapahtumat elävöittävät monia eurooppalaiskaupunkeja.

Telegraph luettelee kiinnostavimmiksi talvikohteiksi Sevillan, Birminghamin, Berliinin, Thessalonikin, Helsingin, Venetsian, Wienin, Santa Cruz de Tenerifen, Nizzan ja Valencian.

Brittilehti nostaa esiin Helsingin Kauppatorin, jonka sanotaan kimaltelevan pitkien talviöiden aikaan rakennuksista ja laivoista tulevien valojen loisteessa.

– Jos lunta on satanut, heijastavat kadut niukkaa päivänvaloa; prosessia vahvistaa keinotekoisten valojen kimallus. Näkymä on erityisen vaikuttava Kauppatorilla, joka on kokenut suurehkon remontin viimeisen vuosikymmenen aikana, Telegraph kirjoittaa.

Matkailuajaksi suositellaan joulukuuta ja tammikuuta. Turistit pääsevät kokemaan pimeänä vuodenaikana lumisten katujen tunnelman. Lehti suosittelee käyntiä Allas Sea Pool -kylpylässä ja Sky Wheel -maailmanpyörää.

Pakolliseksi vierailukohteeksi mainitaan Tuomiokirkko, jonka sanotaan muistuttavan värinsä vuoksi joulukakkua.