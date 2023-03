Brittikenraalin mukaan Venäjän presidentille tulee lähtö Kremlistä

Entinen Britannian armeijan esikuntapäällikkö, kenraali, lordi Richard Dannatt uskoo, että jos Ukraina onnistuu vastahyökkäyksessä, Venäjän presidentti Vladimir Putin potkitaan ulos Kremlistä, Ukrinform raportoi viitaten Sky Newsin haastatteluun.

– Jossain vaiheessa myöhään keväällä tai alkukesällä ukrainalaiset voivat ryhtyä todella voimakkaaseen vastahyökkäykseen käyttämällä nykyaikaisia aseita, joita me heille nyt annamme, Dannatt sanoo.

Hänen mukaansa, jos länsimaisia aseita ja ammuksia virtaa edelleen Ukrainaan, ja jos vastahyökkäys on suunniteltu ja toteutettu oikein, on mahdollisuus saavuttaa ratkaiseva lopputulos taistelukentällä jo tänä vuonna.

Dannattin mielestä ”muutama ratkaiseva isku, joka annetaan tietyissä kohdissa tällä hyvin laajalla rintamalla Venäjän armeijaa vastaan, saattaa hyvinkin murtaa sen moraalin ja katkaista armeijan selän”.

– Sinun ei tarvitse kukistaa armeijaa kaikkialla taistelukentällä. Sinun täytyy vain vakuuttaa tarpeeksi monta sotilasta, että he ovat hävinneet, ja kun he luulevat hävinneensä, he ovat hävinneet, Dannatt selittää.

Analysoidessaan tilannetta Bahmutin ympäristössä Dannatt toteaa, että strategisesti se ei ole niin tärkeä. Hänen mielestään taistelu kaupungista saavutti tavoitteensa, koska siitä tuli alasin, jolla monet venäläiset tuhottiin, ja siksi ukrainalaisten on nyt täysin järkevää vetäytyä suojatummalle linjalle ja jatkaa taistelua siellä.

Dannatt huomautti, että Venäjän vanhemmat kenraalit voivat olla tyytymättömiä Putinin toimiin.

– Haluaisin ajatella, että jos ukrainalaisten vastahyökkäys on riittävän hyvin suunniteltu, tuettu ja toteutettu, niin Putin ei pysty itse tekemään paljoakaan. Jos hänen armeijansa murtuu ja juoksee, niin on mielestäni melkoisen todennäköistä hänet lakaistaan ulos Kremlistä.

Dannattin mukaan tällä hetkellä tyytymättömin joukko ihmisiä Venäjällä ovat vanhemmat kenraalit ja juuri he voivat tulla valtaan.

– He ovat nähneet Putinin käynnistävän sodan, josta he eivät todennäköisesti ole samaa mieltä. He ymmärtävät, että heidän aseensa ovat selvästi huonompia kuin lännellä, suurelta osin korruption vuoksi, Dannatt selittää.

Hänen mukaansa Venäjän asevoimen komentaja, kenraali Valeri Gerasimov voisi ”tehdä riittävän järkevän suunnitelman ja uskaltaa toteuttaa sen” kaataakseen Putinin yhdessä muiden kenraalien kanssa.

– Venäjällä tulee olemaan paljon muutosta seuraavien 12 kuukauden aikana. Minulla ei ole siitä epäilystäkään, Dannatt arvioi.