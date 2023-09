Brittiarvio: Venäjän hajoamiselle ei välttämättä ole vaihtoehtoa

Lukuisien Venäjän vähemmistökansallisuuksien edustajat pitävät brittiläisen turvallisuuspolitiikan tutkijan Edward Lucasin mukaan todennäköisenä, että hyökkäyssota Ukrainaa vastaan merkitsee kuoliniskua Venäjän federaatiolle.

Hän kertoo federaation 41 eri aluetta edustavan vapaiden kansakuntien foorumin kokoontuvan lokakuussa Lontoossa. Organisaatio on perustettu vastauksena Vladimir Putinin aloittamaan sotaan, ja sen jäseniä taistelee vapaaehtoisina Ukrainan riveissä.

– He uskovat, että Kremlin tappio on väistämätön ja että sen jälkeen seuraa Venäjän hajoaminen. Tämä tarkoittaisi vapautta heidän kauan sitten unohdetuille kotiseuduilleen. He haluavat ulkopuolista apua talouden vakauttamiseen, Venäjän valtavan ydinasearsenaalin turvaamiseen ja demokraattisten instituutioiden rakentamiseen, Lucas toteaa The Times -lehdessä.

– Venäjän hallinto on vuosisatojen ajan kohdellut kansoja samalla tavalla kuin muut maat kohtelivat merentakaisia siirtomaitaan: ryöstänyt luonnonvaroja, murskannut vastarintaa ja harjoittanut häikäilemätöntä venäläistämistä, hän muistuttaa.

Moskovan ikeen alta

Venäjän sisällä foorumi on Lucasin mukaan kielletty, joten sen jäsenten on toimittava maan alla.

– Silti separatismin haamu kummittelee Kremlin yllä. Propagandistit haukkuvat maanpakolaisia. Putinin turvallisuusjohtaja Nikolai Patrušev väittää (ilman todisteita) paljastaneensa kymmenen lännen tukemaa salaliittoa Karjalassa, Suomen naapurissa. Venäläiset nationalistit uskovat, että länsimaiden juonet tuhosivat Neuvostoliiton, ja että pahantekomme jatkuu edelleen, Lucas sanoo.

Moni läntisistä tarkkailijoista katsoo hänen mukaansa, että Venäjän federaation romahdus ei ole todennäköistä eikä toivottavaa. Neuvostoliiton hajoamista seurasi sekasorron vuosikymmen, jonka toistumisessa nähdään huomattavia riskejä. Vastaavia äänenpainoja on kuultu myös Venäjällä.

– Suurten maiden romahtaminen synnyttää lähes väistämättä sotia, aluekiistoja ja etnisiä puhdistuksia. Sisäiset rajat ovat yleensä yhtä kiistanalaisia kuin ulkoisetkin. Ei ole mitään hyvää siinä, että saadaan 20 pienempää diktatuuria, jotka taistelevat toisiaan vastaan, Lucas kertoo nimekkään venäläisen aluepolitiikan asiantuntijan, tohtori Aleksandr Kynevin hiljattain todenneen.

– Moskovan ikeen alla elävien, kuten myös ukrainalaisten ja georgialaisten, kannalta kuitenkin vain hajoaminen voi karkottaa venäläisen imperialismin demonin. He ottavat mieluummin sirpaloituneeseen ja epäjärjestyksessä olevaan Venäjään liittyvän riskin kuin joutuvat kohtaamaan jonkun tulevan Putinin, huomauttaa Lucas.

Vaikka moni lännessä haluaisi vaalia Venäjän sisäistä vakautta, sellaista vaihtoehtoa ei Lucasin mukaan välttämättä ole pian enää tarjolla.