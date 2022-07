Britannian tiedustelu: Vanhentunut kalusto ei mahdollista nopeaa hyökkäystä

Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjän joukot jatkavat tykistön tulen käyttöä laajalla rintamalla Donbassin alueella.

Maan tiedustelun mukaan Venäjä ei kuitenkaan ole saavuttanut merkittävää alueellista edistystä edellisen 72 tunnin aikana.

Venäläisten joukkojen käyttämät ikääntyvät ajoneuvot, aseet ja neuvostoaikaiset taktiikat eivät sovellu nopeaan hyökkäykseen, jos käytössä ei ole ylivoimaa, ministeriö arvioi.

Tiedustelutietojen mukaan Venäjä ei tällä hetkellä pysty keskittämään alueelle riittävästi uusia joukkoja ylivoiman muodostamiseksi.

Ukrainalaisen viljan toimituksia koskevista neuvotteluista huolimatta puolustusministeriö pitää edellytyksiä laajempien neuvotteluiden käymiselle vähäisinä.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 July 2022

