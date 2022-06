Britannian tiedustelu siviilien tappamisesta: Venäjä ei osaa tehdä tarkkoja iskuja

Britannian puolustusministeriön julkaiseman tiedusteluraportin mukaan Venäjän verinen isku siviilejä täynnä olevaan Krementšukin ostoskeskukseen oli mahdollisesti epätarkkuudesta johtuva vahinko. Oikea kohde saattoi olla läheinen infrastruktuuri.

Vastaavanlaisia huteja on nähty tiedustelun mukaan aiemminkin. Raportissa viitataan Kramatorskin tuhoisaan asemaiskuun, joka saattoi niin ikään johtua Venäjän osaamattomuudesta ja välinpitämättömyydestä.

– Venäläiset (iskujen) suunnittelijat ovat erittäin todennäköisesti valmiita hyväksymään korkean tason vahingot sivullisille, jos he havaitsevat sotilaallisen tarpeen iskeä kohteeseen.

Tiedustelu varoittaa uusista verisistä iskuista, koska Venäjä ei osaa tehdä tarkkoja ohjusiskuja.

– Venäjän pula nykyaikaisista ja tarkkoihin iskuihin tarkoitetuista aseista sekä niiden kohdistussuunnittelijoiden ammatilliset puutteet johtavat suurella todennäköisyydellä uusiin siviiliuhreihin.

