Britannian RAF kertoo ilmaharjoituksista suomalaisten kanssa

Britannian ilmavoimat eli Royal Air Force (RAF) osallistui yhteisharjoituksiin Nato-maiden ja Suomen kanssa Virossa. Britannia osallistui harjoituksiin Eurofighter Typhoon-hävittäjillä.

RAF kertoo harjoituksiin osallistumisesta verkkosivuillaan. Britannian ilmavoimien lisäksi harjoituksissa oli mukana myös Saksan ilmavoimien Typhoon-hävittäjiä.

Harjoituksia varten koottu brittiläis-saksalainen hävittäjäosasto harjoitteli yhdessä myös Suomen ilmavoimien F/A-18C-Hornetien kanssa.

Lisäksi harjoituksiin osallistui neljä F-35A:ta Alankomaiden kuninkaallisilta ilmavoimilta, kaksi Puolan ilmavoimien F-16-konetta, kaksi Ranskan ilma- ja avaruusvoimien Rafalesia ja kaksi Yhdysvaltain ilmavoimien F-15 Strike Eaglesia sekä Saksan ilmavoimien Airbus A400M.

Britannian ilmavoimat luonnehtii yhteisharjoituksia loistavaksi tilaisuudeksi parantaa Nato-liittouman ja sen kumppanimaiden turvallisuutta.

Ilmaharjoitukset lennettiin Viron ja Latvian ilmatilassa.

LUE MYÖS:

Hornetit ilmatankkaavat harjoituksessa kuvissa Baltian yllä

Hornetit harjoittelivat Virossa Naton osastojen kanssa

Suomen Hornetit harjoittelevat Baltian maiden ilmatilassa

RAF and @Team_Luftwaffe Typhoons based in Estonia have conducted training alongside 4th & 5th gen aircraft from across @NATO and future ally, Finland.

Full story: https://t.co/uBvfBgDgkW#WeAreNATO #StrongerTogether #SecuringTheSkies pic.twitter.com/QGUvZJgunu

— Royal Air Force (@RoyalAirForce) March 31, 2023